На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками

На площади Ленина в Петербурге завершилась акция солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами.

Организатор митинга Красимир Врански в 15-30 объявил со сцены мероприятие закрытым. В ответ толпа начала скандировать: "Беги, Беглов, беги".

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Врански признался, что вести митинг было сложно.

"Против нас сегодня собрали всех провокаторов города. Тут и стариковские, и пригожинские, и "Поколение Z", - сообщил организатор.

Отметим, что нескольких провокаторов в ходе акция полиция вывела с площади. Также был задержан активист Дмитрий Гусев, произнесший со сцены оскорбление в адрес Путина.

Мероприятие было согласовано на 200 человек, но участников пришло примерно в десять раз больше.

Сергей Еремеев

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