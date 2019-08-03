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Новости

15:42

На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками

фото ЗакС политика На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками

На площади Ленина в Петербурге завершилась акция солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами.

Организатор митинга Красимир Врански в 15-30 объявил со сцены мероприятие закрытым. В ответ толпа начала скандировать: "Беги, Беглов, беги".

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Врански признался, что вести митинг было сложно.

"Против нас сегодня собрали всех провокаторов города. Тут и стариковские, и пригожинские, и "Поколение Z", - сообщил организатор.

Отметим, что нескольких провокаторов в ходе акция полиция вывела с площади. Также был задержан активист Дмитрий Гусев, произнесший со сцены оскорбление в адрес Путина.

Мероприятие было согласовано на 200 человек, но участников пришло примерно в десять раз больше.

 

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Сергей Еремеев


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16:40    
15-51 Осталось глотнуть пивка на заработанные честным трудом, на горшок и спать.

15:51    
Постояли, проперделись на воздухе и разошлись...

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