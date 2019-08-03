Выступавшего на площади Ленина активиста Гусева отпустили из полиции

Политического активиста Дмитрия Гусева, задержанного 3 августа на петербургском митинге солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами, отпустили из 6 отдела полиции. Об этом сообщила в Facebook его знакомая Марина Кен.

Гусева задержали в самом начале митинга на площади Ленина. Активист вышел на сцену, услышав, что провокаторы, вставшие в первых рядах митинговавших, принялись скандировать: "Либерал - позор России". Он обратился к скандировавшим с небольшой речью, закончившеюся словами "Путин [трепло]".

После этого к сцене подошли полицейские. Они задержали Гусева и нескольких провокаторов.

Всего в акции на площади Ленина приняло участие около 2000 человек.