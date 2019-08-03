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16:42

В Карелии может появиться первый в России геопарк ЮНЕСКО

фото ЗакС политика В Карелии может появиться первый в России геопарк ЮНЕСКО

Республика Карелия стала первым российским регионом, который ЮНЕСКО рассматривает как территорию для создания своих геопарков, передает ТАСС. Известно, что карельские власти выразили свое принципиальное одобрение такой перспективы.

Статус геопарка ЮНЕСКО дается на 4 года, а его территория, согласно нормативу, должна быть более 1 тысячи га. Одним из условий является также поддержка малочисленных народов в регионе.

"Требования очень гибкие: субъект сам определяет, как ту или иную территорию сохранять, как поддерживать малочисленные народы, какие программы он готов принимать", - рассказал президент Национальной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Данил Курашов.

Международная организация рассматривает вариант со включением в список территорий республик Северного Кавказа, Башкирии и острова Сахалин.

Всего в мире на сегодняшний день существует 140 геопарков ЮНЕСКО, расположенных в 40 странах.

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