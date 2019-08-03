Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:14

Губернатор Архангельской области разъяснил свою позицию по "мусорному" референдуму

фото ЗакС политика Губернатор Архангельской области разъяснил свою позицию по "мусорному" референдуму

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал большое интервью местному порталу 29.ru, отличающемуся своей нелояльностью к власти и внимательным освещением темы "мусорных" протестов на станции Шиес. В ходе разговора чиновник объяснил, почему Верховный суд был прав, отказав жителям региона в праве на проведение референдума - о строительстве мусорного полигона на Шиесе. Решение суда Орлов поддержал, отметив, что вопрос строительства полигона "не связан с предметом общественного мнения".

"Есть рамки, за которые даже опасно выходить при проведении таких массовых серьезных действий. Мы можем довести до того, что будут выносить на референдум любое мероприятие, связанное со строительством дорог или детского сада. Кому-то это нравится, кому-то нет", - пояснил он, добавив, что усложнить жизнь может итог голосования 50 на 50 - при котором непонятно, как поступать в том или ином случае.

Тем не менее, общественные обсуждения этой сложной и конфликтной "мусорной" темы губернатор пообещал провести - "после того, как инвестор известит нас о том, что он собирается делать, — а говорить об этом в общих чертах нельзя".

По его оценке, на общественное мнение стали сильно влиять активисты, категорически противящиеся полигону, и нужны условия, при которых никто ни на кого не давят и не искажает тем самым реальность.

На публичных выступлениях в течение лета Орлова уже не раз громко освистывали собравшиеся, подкрепляя свист требованиями уйти в отставку. Палаточный лагерь протестующих стоит возле станции Шиес с начала года. Их жизнедеятельность и борьбу обеспечивают сочувствующие по всей стране банковскими переводами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:58    
19-02
Возникает встречный вопрос: сколько С в слове сука?
- это смотря какая сука.

19:07    
Только человек с такой пропитой физиономией мог приравнять строительство детского сада к мусорному полигону.

19:02    
Сволочь.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:08 11 задержанных на Дворцовой площади ЛГБТ-активистов уже несколько часов держат в автозаке   1

19:59 Быков презирает моралистов, которые против "вывода народа под дубинки"   3

18:18 На ЛГБТ-прайде задержали члена "Яблока"   5

18:14 Губернатор Архангельской области разъяснил свою позицию по "мусорному" референдуму   3

17:55 На Дворцовой площади задержали семерых ЛГБТ-активистов   6

17:23 На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд   5

16:42 В Карелии может появиться первый в России геопарк ЮНЕСКО

16:25 На улицах Москвы требуют отставки Собянина   2

16:13 Выступавшего на площади Ленина активиста Гусева отпустили из полиции

16:07 СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией   6

15:42 На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками   3

15:17 Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

15:13 Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы   8

15:04 Представительница "Единой России" возмутилась задержанием мужа в Москве

14:40 Счет задержанным на московском протестном шествии пошел на десятки   7

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru