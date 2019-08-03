На улицах Москвы требуют отставки Собянина

В ходе протестного шествия, запрещенного московской мэрией, те его участники, кого еще не успели задержать, громко требуют ухода в отставку городского главы Сергея Собянина, пишет "Медуза".

Среди задержанных, число которых, по данным "ОВД-Инфо", уже перевалило за 300 человек, глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров и несколько журналистов.

В социальных сетях говорят о том, что в сторону Старого Арбата едет подкрепление в виде грузовиков ОМОН.

Несанкционированное шествие в центре Москвы - в некотором смысле повторение акции недельной давности, на которой задержали около 1400 человек. После ее проведения лидеры протеста - недопущенные кандидаты в депутаты Мосгордумы - оказались под административным арестом - кроме Любови Соболь, которую спасло наличие несовершеннолетнего ребенка. Накануне, 2 августа, московская прокуратура строго предупредила ее как организатора, что в принципе попытка провести шествие - "прямое нарушение закона", ведущее за собой правовые последствия.