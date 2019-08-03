На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд

Петербургские ЛГБТ-активисты вечером 3 августа начали на Дворцовой площади акцию за свои права.

Ежегодный Прайд на этот раз проводится в форме одиночного пикетирования. Всего на площади до 50 активистов. Одна из них стоит с плакатом. Полиция проведению акции пока не препятствует.

Неподалеку на площади караулит несколько молодых людей, одетых как футбольные фанаты. Некоторые из них демонстративно разминались.

Напомним, ранее Смольный отказал представителям ЛГБТ в проведении Прайда в Пулковском парке, сославшись на то, что в парке находится несколько церквей, которые посещают дети.

Сергей Еремеев

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