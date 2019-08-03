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Новости

17:23

На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд

фото ЗакС политика На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд

Петербургские ЛГБТ-активисты вечером 3 августа начали на Дворцовой площади акцию за свои права.

Ежегодный Прайд на этот раз проводится в форме одиночного пикетирования. Всего на площади до 50 активистов. Одна из них стоит с плакатом. Полиция проведению акции пока не препятствует.  

Неподалеку на площади караулит несколько молодых людей, одетых как футбольные фанаты. Некоторые из них демонстративно разминались. 

Напомним, ранее Смольный отказал представителям ЛГБТ в проведении Прайда в Пулковском парке, сославшись на то, что в парке находится несколько церквей, которые посещают дети.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:12    
17-28, при чём тут Запад? ЛГБТ поощрил Ельцин. Путин оставил поощрение в силе! Недаром они передвыборами президента, за Путина агитировали! Или в лесу живёшь? Не знал?

19:39    
18-12
Однако...!

18:12    
17:28 При чем тут "прозапад", когда своей мрази немерено?
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Сталин был

17:32    
Мерзость какая....

17:28    
Сколько же в России развелось прозападной развратной мрази... Вот уж действительно Сталина на них нет!

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