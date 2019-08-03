Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:55

На Дворцовой площади задержали семерых ЛГБТ-активистов

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали семерых ЛГБТ-активистов

Семь ЛГБТ-активистов попали в автозак за участие в несанкционированном прайде на Дворцовой площади  3 августа. Среди задержанных - известные представители движения Алексей Назаров и Борис Конаков.

Троих задержанных взяли, когда они шли по площади с российским триколором в руках. Назаров при этом заявил: "Это флаг моей страны и он не запрещен. Почему вчера ВДВ с ним можно было тут ходить, а нам нет?".

Остальные задержанные держали в руках радужные флаги. На Дворцовой площади остается не менее трех десятков активистов.

Первоначально представителей секс-меньшинств, спешащих выразить свою активную гражданскую позицию и готовых для этого встать в пикет, на площади собралось около 50 человек.

Ранее городское правительство отказало представителям ЛГБТ в проведении Прайда в Пулковском парке, сославшись на то, что в парке находится несколько церквей, которые посещают дети.

photo5343702072807238412.jpg (118 KB)

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:11    
18:23 Насральный! Почему у тебя любая попытка уесть Бордунова сводится к перечислению собственных диагнозов?

19:04    
Хорошее фото. Такое впечатление, что радужный флажок торчит из шапочки росгвардейца. Или действительно торчит?

18:26    
Теперь ясна основная задача росговнардии - беречь от несанкционированного посягательства анус россиянина, но только до СИЗО.

18:23    
18-03 Послебодунов ! Ну почему не лечишься ? Выбиваешь инвалидность по психиатрии ? Перестань онанировать, найди бабу.

18:03    
Ну, теперь тролль "Саша" вдоволь насосется у полиции.

18:01    
Всю эту гомосечную мразь на нары!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:08 11 задержанных на Дворцовой площади ЛГБТ-активистов уже несколько часов держат в автозаке   1

19:59 Быков презирает моралистов, которые против "вывода народа под дубинки"   3

18:18 На ЛГБТ-прайде задержали члена "Яблока"   5

18:14 Губернатор Архангельской области разъяснил свою позицию по "мусорному" референдуму   3

17:55 На Дворцовой площади задержали семерых ЛГБТ-активистов   6

17:23 На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд   5

16:42 В Карелии может появиться первый в России геопарк ЮНЕСКО

16:25 На улицах Москвы требуют отставки Собянина   2

16:13 Выступавшего на площади Ленина активиста Гусева отпустили из полиции

16:07 СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией   6

15:42 На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками   3

15:17 Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

15:13 Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы   8

15:04 Представительница "Единой России" возмутилась задержанием мужа в Москве

14:40 Счет задержанным на московском протестном шествии пошел на десятки   7

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru