Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:18

На ЛГБТ-прайде задержали члена "Яблока"

фото ЗакС политика На ЛГБТ-прайде задержали члена "Яблока"

В ходе проведения несанкционированного ЛГБТ-прайда на Дворцовой площади, после "первой группы" задержанных участников акции, увезенных на автозаке, задержали члена "Яблока" Марию Кожеватову. Ее увезли на легковом полицейском автомобиле, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. 

До нее задержали семерых. Кто-то вместо радужного флага предпочел все же держать в руках российский, но от людей в форме не спасло и это.

Первоначально представителей секс-меньшинств, спешащих выразить свою активную гражданскую позицию и готовых для этого встать в пикет, на площади собралось около 50 человек.

Ранее городская администрация отказала представителям ЛГБТ в проведении Прайда в Пулковском парке, сославшись на то, что в парке находится несколько церквей, которые посещают дети.

photo5343702072807238416.jpg (283 KB)

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:52    
20:29 Да тебя никак поимели в молодости, что ты такой озабоченный, дедушка? Ты ещё ополочение собери тут антип..дрское.

19:54    
18-28 и 19-21 и 19-23
Ребятки, вопрос более чем серьёзный, а вы кликухи перебираете, дразнитесь и задираетесь. От нас с вами, конечно, мало что зависит, но как я вижу вы ЕДИНЫ В ОЦЕНКЕ этого опасного заболевания независимо от партийной принадлежности членов и вагин. Предлагаю помнить, что вместе мы - сила. А разделять нас и властвовать хотят именно представители меньшинств.

19:23    
А это, Насральный (18:28), про твоего коллегу по хобби:
31.07.2017 Лидер «Единой России» в Приморье Александр Евсеев оказался известным копрофилом.

19:21   Бордунов  
18:28 Насральный? Какая короткая память. Дуракам не повторяют, но для тебя исключение:
23.04.2019 Школьница пожаловалась на домогательства руководителя магаданского отделения "Юнармии".
02.01.2019 В Астрахани начался суд по делу бывших депутатов "Единой России" из областной думы Виталия Курскова и Игоря Поплевко, обвиняемых в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении детей.
2011-10-20 В Ставропольском крае за совращение малолетних там осужден бывший лидер молодогвардейцев.
25.05.2018 Единороссу дали 11 лет в колонии строгого режима. Вадим Фадеев, бывший вице-мэр Великого Новгорода, осужден за педофилию.
Начало 2016 депутат Заксобрания Иркутской области от "Единой России" и бывший гендиректор ОАО "Дорожная служба Иркутской области" получили 14 лет за изнасилование дочери.
17.03.2009 член партии "Единая Россия" и заместитель председателя комитета по региональной политике Заксобрания Прикамья Игорь Пастухов был арестован 24 ноября 2005 года по обвинению в сексуальном насилии над школьником.
04.02.2010 Петербургский депутат-единоросс Андрей Смирнов 25 лет насиловал детей.
28.03.2012 Помощник депутата Госдумы от "Единой России" и комиссара движения "Наши" Роберта Шлегеля Владислав Герасимович получил 4,5 года за групповое изнасилование.
29.12.2016 Карельский депутат Единой России Иван Романов при пособничестве замдиректора по воспитательной работе речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и другие действия сексуального характера в отношении двух курсантов 16 и 17 лет. Осужден на 20 лет.
21.05.2014 Обвинение в 212 преступлениях в отношении несовершеннолетних Никифору Жукову предъявили 6 мая. Бывшему депутату-единороссу вменяли сразу четыре статьи Уголовного кодекса: изнасилование несовершеннолетних, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, половое сношение с лицами, заведомо не достигшими 16-летнего возраста и вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных н

18:28    
Почему разделили в тексте ЛГБТ и Яблоко? Это же одно и то же - жидовско-пеперастическое гнилое яблоко. Не понимает это только г.Бордунов, и то по болезни ему простительно.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:08 11 задержанных на Дворцовой площади ЛГБТ-активистов уже несколько часов держат в автозаке   1

19:59 Быков презирает моралистов, которые против "вывода народа под дубинки"   3

18:18 На ЛГБТ-прайде задержали члена "Яблока"   5

18:14 Губернатор Архангельской области разъяснил свою позицию по "мусорному" референдуму   3

17:55 На Дворцовой площади задержали семерых ЛГБТ-активистов   6

17:23 На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд   5

16:42 В Карелии может появиться первый в России геопарк ЮНЕСКО

16:25 На улицах Москвы требуют отставки Собянина   2

16:13 Выступавшего на площади Ленина активиста Гусева отпустили из полиции

16:07 СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией   6

15:42 На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками   3

15:17 Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

15:13 Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы   8

15:04 Представительница "Единой России" возмутилась задержанием мужа в Москве

14:40 Счет задержанным на московском протестном шествии пошел на десятки   7

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru