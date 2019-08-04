“Питер за Москву”: Столичных оппозиционеров поддержали в Петербурге

Пока в столице полицейские задерживали сотни участников протестной прогулки за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму, в Петербурге более-менее спокойно прошел митинг солидарности с москвичами. Смуту наводили только десятки провокаторов, в том числе из прокремлевских организаций. Они пытались перекрикивать выступающих и требовали слова. На петербургских акциях к этому уже начинают привыкать.

Уже к обеду на петербургскую площадь Ленина привезли водомет, машину с колючей проволокой, поливальную технику и сотни полицейских и росгвардейцев. Так власть подготовилась к согласованному администрацией Калининского района митингу солидарности с кандидатами, недопущенными до выборов в Мосгордуму.

Это уже вторая акция на тему выборов за последние 10 дней, организованная на площади у Финляндского вокзала. На первой говорили больше о местной повестке. Вторая прошла под лозунгом “Питер за Москву” и собрала примерно вдвое меньше участников - около 2000 человек.

Больших очередей у турникетов на входе в “гайд-парк” не было. Полиция вела себя корректно и не давала повода ругать себя уже с первых минут акции, как это было в прошлый раз: плакаты, маркеры и губную помаду не забирали. В отличие от московских, большинство петербургских сотрудников МВД не прятали свои лица за масками. Их надели только два дежуривших у турникетов полицейских, да и те затем сняли. Видимо, стало жарко.

За приходящими на митинг наблюдал депутат Госдумы от “Единой России” Виталий Милонов. Он стоял перед ограждениями и рассуждал о различиях московских и петербургских недопусков. Оказалось, что столичная повестка депутату не интересна, а за не допущенных до петербургских муниципальных выборов кандидатов ему обидно.

- Я искренне возмущаюсь тем, что отдельных кандидатов не допустили до выборов. Почему представители Партии роста, КПРФ и “Яблока” в ИКМО голосовали за недопуск людей? Я считаю, что это негодяйство, - возмущался Милонов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру. - Я поддерживаю Беглова и Памфилову, которые говорят, что беспредел творится. И я пишу постоянно, что творится беспредел.

Через турникеты прошли не менее пары десятков других нетипичных посетителей оппозиционного митинга. Это, например, молодежь в куртках и футболках прокремлевского движения “Поколение Z” и публицист Николай Стариков с группой своих сторонников. Стариковцы, наряду с радикальным националистом Вячеславом Дациком уже участвовали в прошлом митинге за честные выборы, пытаясь прорваться на сцену.

В этот раз они постарались занять места в первых рядах. Когда акция стартовала, патриотичные “гости” принялись выкрикивать: “Либерал - позор России”. У некоторых в руках были небольшие мегафоны. С таким “оралом” в толпе ходил, в частности, бывший “навальнист” Дмитрий Мякшин. Он уже не в первый раз оказывается среди сторонников “Поколения “Z”. Зимой Мякшин пикетировал с ними своих некогда товарищей из петербургского штаба Алексея Навального.

Провокация внесла сумбур в мероприятие, а начавшийся с первых минут митинга - как по расписанию - дождь усилил его эффект. В результате неразберихи на сцене оказался консерватор Стариков, безуспешно попытавшийся захватить микрофон. Затем микрофон оказался в руках активиста Дмитрия Гусева, который высказался в адрес провокаторов, закончив свою лаконичную речь нецензурным высказыванием о Путине.

К сцене тут же прибежали полицейские. Они задержали спустившегося со сцены Гусева и нескольких зачинщиков незапланированных организаторами скандирований. Между сценой и толпой выстроился ряд силовиков, которые не уходили до конца акции. Слева от сцены при этом плотно встали несколько мужчин в гражданском. Они не были похожи ни на полицейских, ни на активистов или хотя бы просто людей, интересующихся политикой. Мужчины никого не пропускали мимо себя и разговаривали дерзко. Через несколько минут полицейские вывели загадочных “рейдеров” за ограждения.

Митинг тем временем входил в нормальное русло. Даже дождь вскоре закончился.

- Наши проблемы, наши беды - общие.И задачи у нас общие. И в Петербурге, и в Москве власть не допускает на выборы независимых кандидатов, - заявил депутат Заксобрания Максим Резник. - Власть и в Москве, и в Петербурге избивает тех, кто выходит защищать свои права.

Его коллега по парламенту Борис Вишневский продолжил тему, но “гости” митинга возобновили свои скандирования. Депутата пытались сбить криками “Дайте слово”. Вишневский отошел от запланированного текста и начал рассуждать о кричащих:

- В этой войне используют провокаторов, которых тут полно, на этой площади. Только подумайте о том, что когда изменения в стране начнутся, вы будете никому не нужны. Вы жалкие, ничтожные провокаторы, пришедшие сюда, чтобы сорвать наш митинг.

Кандидат в губернаторы Петербурга от партии “Справедливая Россия” Надежда Тихонова обвинила монополизм “Единой России” в недопуске независимых кандидатов на выборы двух столиц и призвала всех прийти на выборы 8 сентября.

Позже журналисты спросили у Тихоновой, несет ли и президент, наряду с “Единой Россией”, ответственность за происходящее на выборах в Москве и Петербурге. Кандидатка признала, что это сложный вопрос.

- У нашей партии сложный путь объяснить людям, почему мы поддерживаем Путина, но не поддерживаем партию “Единая Россия”. Но это действительно так. Мы не поддерживаем курс правительства, не поддерживаем антинародные законы, но если посмотреть послание президента, на 65% оно состоит из основ партии “Справедливая Россия”, из наших предложений, - заявила Тихонова.

Между тем у сцены продолжались выкрики. Каждый подходивший к микрофону слышал в свой адрес: “Либерал - позор России”.

- Ребята, я коммунист. Я не либерал, - ответил на это выступавший координатор “Левого фронта” Евгений Козлов. Первые ряды все равно продолжали кричать.

Чем дальше, тем больше выходящие на сцену тратили свое время на полемику с кричавшими провокаторами. Сначала звучали предложения фотографировать этих людей, затем - просьбы убрать флаги, которые подняли “Поколение “Z”. По словам одного из заявителей акции, активиста “Открытой России” Павла Чупрунова, участники оргкомитета договорились между собой, что на митинге будут использоваться только российские триколоры, а также гербы Петербурга и Москвы. Коммунисты, которых на акции было немало, не стали спорить и убрали свои красные флаги уже в начале митинга. Вставшие у сцены прокремлевские активисты делать это отказывались.

Их флаги держали в руках очень молодые люди. На вид им было лет по 16-18. Когда организаторы акции настойчиво просили их следовать договоренности, они переглядывались между собой, опускали древки, чтобы через пару минут, когда просившие отходили, снова их поднять. Руководитель “Поколения “Z”, кандидат в муниципальные депутаты МО “Смольнинское” от “Единой России” Ринат Евстигнеев флаг не держал и в одежду с символикой своей организации одет не был. Он несколько раз пытался заступаться за своих активистов и спорить с заявителями, уверяя, что хочет взять слово, чтобы организовать диалог с оппозицией. Разговаривать с ним никто не захотел, а полиция не откликнулась на просьбы организаторов и не стала вмешиваться в конфликт с непослушными детьми с буквами Z на куртках.

Зато силовики оперативно увели в автозак координатора “Открытой России” в Ленобласти Дмитрия Скурихина. Во время своего выступления он крикнул: “Путина долой”. Скурихина продержали в машине буквально несколько минут, а потом разрешили вернуться к митингующим. Активист рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что полицейские извинились перед ним.

Основатель движения “Красивый Петербург” и один из организаторов митинга Красимир Врански тем временем объявлял новую протестную акцию. 17 августа, за три недели до единого дня голосования, он намерен провести шествие. Снова по теме выборов.

- Мы будем выходить до тех пор, пока не допустят всех независимых оппозиционных кандидатов. Пока не отменят “муниципальный фильтр”. Пока не привлекут всех в избирательных комиссиях, кто не давал пройти кандидатам, - говорил со сцены Врански.

В конце митинга выступали сначала белорусский оппозиционер, а затем уроженец Дагестана, недовольный экспансией Китая. Выполнявший роль ведущего Павел Чупрунов спросил у толпы, стоит ли дать слово и Старикову? Большинство закричали: “Нет”.

- Стариков, пошел вон, - резюмировал Чупрунов.

Толпа подхватила лозунг: “По-шел вон”.

Митинг продлился полтора часа. Закрывая его, Красимир Врански призвал собравшихся прокричать: “Полиция с народом, не служи уродам”. Петербуржцы идею поддержали. Пока над площадью Ленина разносился примиряющий лозунг, москвичей били дубинками силовики в масках.

Когда народ уходил из “загона” у Финляндского вокзала, были слышны лозунги “Свободу Навальному” и “Свободу Дмитрию Гусеву”. Через полчаса после окончания мероприятия стало известно, что задержанного в самом начале митинга Гусева отпустили без составления протокола. Позже он рассказал ЗАКС.Ру, что написал в объяснительной полиции о своем неприятии к бизнесмену Игорю Путину, который вывез из России 230 млрд долларов. Ситуация у арестованного в Москве Алексея Навального несколько сложнее.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.