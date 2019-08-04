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Медиатека

1:43

“Почему ВДВ можно, а нам нет?”

Попытку провести 3 августа ежегодный петербургский ЛГБТ-Прайд традиционно пресекла полиция. В отделение попали 11 человек, вышедших на Дворцовую площадь с радужными флагами. Некоторых из них силой заталкивали в автозак. Четыре человека впоследствии обратились за медицинской помощью.

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Около 17:15 у Александровской колонны появилось примерно пять десятков молодых людей с радужными флагами. Одна из активисток достала плакат и встала в одиночный пикет. В ее сторону тут же направились сотрудники полиции. Так начался петербургский Прайд. От манчестерского или берлинского он отличается тем, что проводится в формате одиночных пикетов и заканчивается задержаниями.

Подобные акции, направленные на привлечения внимания общества и государства к проблемам лесбиянок, геев, бисескусалов и трансгендеров, в Петербурге каждый год пытаются провести в первых числах августа. Попытки начинаются с подачи заявок в Смольный, а заканчиваются административными протоколами за участие в несогласованном публичном мероприятии.

В 2019 году все было как обычно. ЛГБТ-активисты предложили городской администрации провести свое шествие в Пулковском парке на южной окраине города. От центра Петербурга до него еще дальше, чем до Удельного парка, в который Смольный так любит отправлять желающих помитинговать. Но Прайд все равно не согласовали. Чиновники в официальном документе ответили, что в Пулковском парке стоит три церкви и одна часовня, которые посещают несовершеннолетние, а потому может быть конфликт. 

Один из заявителей акции Алексей Назаров признался, что не сомневался в том, каким будет решение Смольного. 

- Мы живем в авторитарном режиме. Свобода собраний просто запрещена. Придумывается множество способов формальных… Как бы мы ни подавали заявки, нам всегда отказывают и говорят, что мы влияем на духовно-нравственное развитие детей, его разлагаем. Неважно, что Владимир Путин еще в июне 2013 года сказал, что геи - это полноценные равные граждане страны. Это тоже неправда, - заявил Назаров ЗАКС.Ру. 

Получив отказ от чиновников и проиграв судебный спор с ними, активисты решили собираться на Дворцовой площади. В группе Прайда “ВКонтакте” всех предупредили, что мероприятие будет проходить в формате поочередных одиночных пикетов. 

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Все шло нормально первые 20 минут. Полиция поначалу лишь проверяла документы и предупреждала об ответственности. Сменяющим друг друга активистов с плакатами, казалось, не нравилась только группа подростков, собирающихся неподалеку. Они были одеты по моде футбольных фанатов. Некоторые демонстративно разминали руки, как будто готовились к физическим действиям. Затем на площадь пришли несколько нарядов росгвардецев, и подростки, куда-то ушли, оставив только пару “разведчиков” из своей компании.

Активисты с флагами и плакатом все стояли. Их не смущало ни подкрепление силовиков, ни появившийся сотрудник полиции с мегафоном, тут же принявшийся делать объявления: “Мероприятие в данном месте не согласовано. Просим вас разойтись и предупреждаем об ответственности за нарушение 54 федерального закона (О собраниях, митингах и демонстрациях - прим. ЗАКС.Ру)”.

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- Дворцовая площадь - сердце Санкт-Петербургского Прайда, - объяснил ЗАКС.Ру активист Назаров, не обращая внимания на группирующихся поблизости силовиков. - Он не прошел в прошлом году, были задержания. Возможно, будут и в этот раз. Мы будем выходить каждый год до тех пор, пока не будем равными гражданами и пока не будем чувствовать себя свободными в своем городе и в своей стране.

Через несколько минут он с двумя соратниками взяли в руки триколор. Подняв радужный флаг, небольшая группа людей пошла в сторону Главного штаба Эрмитажа. 

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- Это флаг моей страны, он не запрещен. Вчера с ним тут ходили ВДВшники. Почему им можно, а нам нет? - задал активист риторический вопрос журналистам. 

Мини-шествие стало своего рода спусковым крючком для росгвардейцев. Подбежав, они взяли в кольцо компанию с флагами. Люди в форме взяли друг друга за плечи, заслонив активистов. Сверху над обнимающимися силовиками развивался радужный флаг. Некоторые снимавшие эту картину журналисты не выдержали и начали смеяться. 

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Окруженным было не до шуток. Подоспевшая полиция довольно жестко доставила их до пассажирского автобуса, который в тот вечер использовали в качестве автозака. Следом в транспортное средство попали активисты, стоявшие отдельно. Брали тех, у кого была при себе радужная символика или плакаты. Одного из задержанных несколько раз толкнули, запихивая в автобус. После того как загрузили семерых, машина уехала. Росгвардейцы и часть полицейских остались на площади. Большинство активистов тоже, они рассредоточились и вели себя тихо.

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Среди поддержавших акцию были и гетеросексуалы, которые пришли на Дворцовую площадь из чувства солидарности и убеждения в необходимости отстаивать право на свободу собраний. Петербурженка Евгения взяла с собой несовершеннолетнюю дочь. У дочери на телефон приклеен стикер с единорогом, у которого рог раскрашен цветом радуги: недавно вместе с мамой они были на Прайде в Мюнхене.

- Я считаю, что люди должны иметь свободу выражать свое мнение. Хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране, - рассказала ЗАКС.Ру Евгения. - Я была сегодня днем и у Финляндского вокзала (на митинге за допуск независимых кандидатов на выборы - прим. ЗАКС.Ру). Считаю, что чем больше людей выходит, тем больше у нас шансов. На митингах мы бываем достаточно часто. У меня есть для этого специальная фраза. Я детям говорю: “Пошли смотреть на хороших людей”. 

Через некоторое время одиночные пикетирования возобновились. Всех, кто разворачивал плакаты, очень быстро хватали полицейские. Увозили уже не в автобусе, а в легковых машинах МВД. К семи часам вечера Прайд закончился. Группа помощи задержанным (ГПЗ) насчитала 11 задержанных. 

Всех их отвезли в 78 отдел полиции, но вскоре вывели наружу и посадили все в тот же автобус-автозак. Несколько человек обратились за медицинской помощью. Троих увезли на скорой, в том числе Александра Будко, который, по данным ГПЗ, сообщил о травме ноги. Активистке Дарье Черновой прямо в машине скорой обработали глаза лидокаином и отправили назад в автозак. По сообщению задержанных, она пострадала после того, как кто-то во время доставления распылил в машине газ из перцового баллончика. 

Задержанных продержали в автобусе рядом с 78 отделом около двух часов. К ним приехал лидер фракции “Яблоко” в петербургском Заксобрании Борис Вишневский. По словам “яблочника”, активистов отвели из автозака в отделение только после его звонка дежурному прокурору. Это было в начале десятого вечера. К половине второго ночи десять из одиннадцати задержанных отпустили. Одиннадцатому Даниилу Максименко, по данным ГПЗ, угрожали вменить сопротивление полиции.


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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