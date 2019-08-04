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10:32

Соболь получила статус свидетеля по двум уголовным делам

фото ЗакС политика Соболь получила статус свидетеля по двум уголовным делам

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую задержали накануне, 3 августа, перед началом инициированной ею несанкционированной акции, рассказала о своем правовом статусе. После очередного задержания ее допросили в Следственном комитете. Сейчас, согласно ее новейшему посту в Twitter, она фигурирует в двух уголовных делах, имеющих отношение к протестам против недопуска до московских выборов независимых кандидатов, чьи подписи забраковали.

"Теперь у меня статус свидетеля сразу по двум уголовным делам: делу «о воспрепятствовании работе избиркомов» и «о массовых беспорядках». «Свидетеля» могут поменять на обвиняемого в любой момент, но я не боюсь и сдаваться не собираюсь. Это наш город и наша страна", - написала "навальнистка" в микроблоге.

Соболь 22 день подряд голодает, держась только на обезболивающих и питьевой воде. Без сторонней помощи передвигаться ей становится все тяжелее. Отправить ее под административный арест не позволяет законодательство: молодая женщина воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Все ее соратники, лидеры протестного движения, на данный момент сидят по спецприемникам.

На столичной акции 3 августа за честные выборы задержали свыше 800 прохожих. Многих из них избивали дубинками.

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12:34    
11:39 Что вы несёте? То, что у женщины есть ребёнок, это говорит о её нормальной жизни, а не о шантаже власти. Любовь Соболь имеет такие же права, как и все другие граждане РФ. В том числе и право на участие в выборах и публичное выражение собственного мнения. Гадят народу те, кто препятствует свободному выдвижению кандидатов в Мосгордуму и превращает московские выборы в фарс.

11:39    
Шантаж наличием ребёнка - последнее паскудство ! Гадить народу и прикрываться ребёнком - тактика фашистов.

10:46    
Соболь на нары!!! Ребёнка в детдом, потом в "Юнармию", где воспитают, сформируют из ребёнка патриота и борца за величие России и РУССКОГО МИРА !

Страница 1-ая (всего: 1)
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