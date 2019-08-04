ЕС рассчитывает на немедленное освобождение задержанных на московском шествии

Европейский союз через пресс-секретаря своего внешнеполитического отдела Майю Косьянчич выразил обеспокоенность массовыми и жестокими задержаниями, которые имели место на мирном шествии граждан 3 августа по центру столицы.

"Право на свободу собраний и выражение мнений является основой демократии", - цитирует в переводе ее лаконичное суждение "Эхо Москвы".

По ее словам, ЕС очень надеется на то, что все задержанные немедленно окажутся на свободе.

На несанкционированной акции за честные выборы в Мосгордуму задержали около 830 человек - иногда в чрезвычайно грубой форме. Лидеры и вдохновители протеста в акции принять участия не смогли: их лишили свободы заранее.