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11:16

ЕС рассчитывает на немедленное освобождение задержанных на московском шествии

фото ЗакС политика ЕС рассчитывает на немедленное освобождение задержанных на московском шествии

Европейский союз через пресс-секретаря своего внешнеполитического отдела Майю Косьянчич выразил обеспокоенность массовыми и жестокими задержаниями, которые имели место на мирном шествии граждан 3 августа по центру столицы.

"Право на свободу собраний и выражение мнений является основой демократии", - цитирует в переводе ее лаконичное суждение "Эхо Москвы".

По ее словам, ЕС очень надеется на то, что все задержанные немедленно окажутся на свободе.

На несанкционированной акции за честные выборы в Мосгордуму задержали около 830 человек - иногда в чрезвычайно грубой форме. Лидеры и вдохновители протеста в акции принять участия не смогли: их лишили свободы заранее.

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12:27    
11:43 Потому что ЕС обеспокоен существованием у своих границ режима, который не выполняет даже собственные Конституцию и законы. Если разгоняют мирных демонстрантов (в странах ЕС разгоняют только участников погромов), то это значит, что власть не считается с мнением своих граждан. Это прямой путь к диктатуре и войне.

12:24    
Правильно, какая в них опасность что надо арестововать? Кинул мусорным баком в омоновца? так он пусть преступников ловит а  не избирателей.

11:43    
Вот почему ЕС нагло вмешивается в наши ВНУТРЕННИЕ дела?????????? Россия ведь не член ЕС...Если же Путин или Лавров хоть намёком выскажутся о ЕС, то мгновенно идёт гомосечного ЕС гневная ответка...Надо всем понимать, что государство Россия в наши дни защищает себя от прозападных подрывников общественного и государственного строя!!! Выборы они использовали как повод, что делали многие подрывники по всему миру! Большое спасибо правоохранителям, особенно московскому ОМОНУ, что они пресекают попытки прозападных деструктивных элементов подорвать гос. безопасность России!!!

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