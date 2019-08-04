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13:27

Ораторы на площади Ленина показались Милонову людьми с "девиантным мышлением"

фото ЗакС политика Ораторы на площади Ленина показались Милонову людьми с "девиантным мышлением"

Посетивший протестную акцию 3 августа напротив Финляндского вокзала, на которой петербуржцы выражали солидарность москвичам в борьбе за честные выборы, депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился впечатлениями от мероприятиями. Ораторы и организаторы представляются ему "маргиналами", делающими ставку на то, чтобы "кого-то поколотили" - иными словами, преследуют провокационные цели. Узкая, сугубо политическая повестка митинга, уверен депутат, горожан в основной их массе никак не беспокоит.

"В Петербурге люди сейчас озадачены другими вещами: тарифами ЖКХ, уплотнительной застройкой, зелеными насаждениями. А вот эта маленькая тусовка все больше сжимается и превращается в обычную тусовку с девиантным мышлением. Петербург не принял оппозицию", - заявил он в разговоре с изданием "Невские новости".

Милонов уверен, что городские депутаты Максим Резник и Борис Вишневский по результатам митинга потерпели "очередное политическое фиаско".

По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, акцию на площади Ленина посетило порядка двух тысяч человек. Двоих из них ненадолго задержали и отпустили без составления протокола.


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16:32   Георгий  
Виталий вынужден таким образом показывать своё отношение к власти, чтобы защитить свои многочисленные шавермочные и пекарни при церквях))

15:49    
15:38 ВЦИОМ отработал, Минздрав - на очереди? Политолухи на поводках у властей слабоваты, не тех прикупили.

15:38    
Число болванов на сборище подозрительно совпадает с числом психически больных в городе, о чём только что сообщил Минздрав. Почему они болтаются по городу ? Что , в Скворцова-Степанова по выходным день открытых дверей ? Вспоминаю "пенсионные" митинги и комментарии этих же авторов, что и сегодня вылезли. Господа ничему не могут научиться по причине скудоумия. Ну, повоняли тогда, по[цензура]иганил - и что ? Умные поняли, а вы всё пишете, всё воняете, всё пыжитесь. Смотрите, пупок развяжется, и врачам будет доп. работа, а, судя по вашему поведению и комментам, толку с вас в виде налогов на зарплату врачам - нуль.

14:39    
14:05 Глупость пишите. Сложно припомнить когда при Путине летом происходили настолько массовые протестные акции?

14:05    
Народ, что в Москве, что в Питере тотально проигнорировал прозападные малочисленные тусовки! Это неоспоримы факт! Полный разгром!

13:45    
Ну для этого депутатика  девиантное поведение это его норма жизни. Достаточно вспомнить все его неадекватные выходки будучи депутатом здесь в Петербурге.В гд его приструнили, вот он и утих слегка.

13:41    
Милонов выдаёт желаемое за действительное. Люди отлично понимают, что партия едросов и ставленники районных администраций в муниципалитетах стали составной частью системы разворовывающей бюджет и постепенно, день за днём, загоняющей их концлагерь своего произвола и народного бесправия. Сам Милонов давно уже стал частью этой системы. Но когда отдельных его людей не зарегистрировали в ИКМО Красной речки, он стал возмущаться и протестовать. Что же он не озаботился тогда "другими вещами: тарифами ЖКХ, уплотнительной застройкой, зелеными насаждениями"?

13:39    
У Милонова поведение девиантное, а мышление вообще отсутствует, как и мозК.

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