На площади Ленина начался митинг в поддержку сестер Хачатурян

На площадь около Финляндского вокзала пришли около 500 человек, чтобы поддержать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который систематически над ними издевался, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Люди держат плакаты с надписями "Самозащита - не преступление!", "Ненависть к женщинам - самая традиционная ценность". На входе установили более 10 магнитных рамок. Сотрудники полиции проверяют содержимое плакатов и изымают у митингующих стеклянные бутылки и термосы с водой.

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. Девушки рассказали, что отец годами травил, бил их и принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но после возникшего общественного резонанса выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной. Многие известные высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия.

Митинг был перенесен решением чиновников Смольного с 27 июля. В тот день на площади Ленина ожидалась подготовка ко дню ВМФ, однако ее следов ЗАКС.Ру заметить не удалось.

Елена Владыкина

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