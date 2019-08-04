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14:19

На площади Ленина начался митинг в поддержку сестер Хачатурян

фото ЗакС политика На площади Ленина начался митинг в поддержку сестер Хачатурян

На площадь около Финляндского вокзала пришли около 500 человек, чтобы поддержать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который систематически над ними издевался, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Люди держат плакаты с надписями "Самозащита - не преступление!", "Ненависть к женщинам - самая традиционная ценность". На входе установили более 10 магнитных рамок. Сотрудники полиции проверяют содержимое плакатов и изымают у митингующих стеклянные бутылки и термосы с водой.

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. Девушки рассказали, что отец годами травил, бил их и принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но после возникшего общественного резонанса выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной. Многие известные высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия.

Митинг был перенесен решением чиновников Смольного с 27 июля. В тот день на площади Ленина ожидалась подготовка ко дню ВМФ, однако ее следов ЗАКС.Ру заметить не удалось.

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Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:22    
Митинги с такой тематикой являются давлением на правосудие, что само по себе уголовное преступление.

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