Разгон московского протеста Вишневский воспринял как военный переворот

Петербургский депутат Борис Вишневский эмоционально отреагировал в своем блоге на общественно-политические события, развернувшиеся 3 августа в центре столицы. Избиения и задержания сотен мирных демонстрантов, гуляющих по городу, он назвал "классической картиной военного переворота", причем недальновидного, поскольку "всей этой путинско-собянинской группе поддержки не понять, что настроение людей стремительно меняется".

Как информация из какого-то параллельного мира для Вишневского звучали в этот день выпуски новостей: с утра до вечера доносились сводки о том, как проходит праздник шашлыка, который посетило 90 тысяч человек.

"Хочется спросить: шашлычок поперек горла не встает, Сергей Семеныч? Дня через три мэр выйдет из комы и опять заявит что-нибудь охранительное про «незаконные действия протестующих» или «попытки штурмовать мэрию». Уверен: срочные перевыборы московского мэра становятся крайне актуальной задачей: нынешний мэр не может и не должен руководить столицей", - заключил "яблочник".

На акции москвичей, считающих нынешнюю выборную кампанию в Мосгордуму нечестной, задержали 828 человек.

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