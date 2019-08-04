На Малой Садовой задержали активистку, вставшую в одиночный пикет

Активистку Марию Малышеву, вставшую с плакатом на традиционное для одиночных пикетов место - на угол Малой Садовой улицы и Невского проспекта - задержала полиция, сославшись на книгу учета сообщений о происшествиях (КУСП), говорится в группе помощи задержанным. Ее отвезли в 78 отдел МВД.

Плакат посвящен обыскам у московских оппозиционеров - снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты, которые проходят свидетелями по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов. Почти все они в настоящий момент, за исключением Любови Соболь, находятся под административным арестом.

Фотография: Telegram-канал "Помощь задержанным СПб"

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