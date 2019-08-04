Более 1,5 тысяч человек пришли на митинг в поддержку сестёр Хачатурян

На площади напротив Финляндского вокзала завершился митинг против домашнего насилия и в поддержку сестёр Хачатурян. Сотрудники полиции не задерживали митингующих.

На митинге выступили адвокат Алёна Попова, создательница первого в Петербурге негосударственного кризисного центра для женщин Наталия Ходырева, создательница центра гендерных исследований Ольга Липовская, кандидат в губернаторы Надежда Тихонова и другие.

Выступающие делились историями о насилии, которые произошли с ними, и призывали поддержать закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. Девушки рассказали, что отец годами травил, бил их и принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но после возникшего общественного резонанса выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной.

Елена Владыкина

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