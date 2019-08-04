Лимонов о московских демонстрациях: Протест накрылся медным тазом

Основатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов признался в том, что слушал "либеральные", враждебные его слуху, радиостанции в течение 3 августа, и у него не сложилось ощущения, что протестная акция в этот день получилась массовой. Слово, по его наблюдениям, на этих радиостанциях, по мобильной связи, давали людям, не вовлеченным в уличные действия - например, рестораторам.

"Какой митинг, где, где на Бульварном кольце? Оно же многокилометровое! Ничего там не проходило, ни "митинга", ни "шествия" не было. Опять несколько минут говорят о кафе и ресторанах, закрывшихся и незакрывшихся, ибо о чём же говорить, ведь митингующих на Бульварном кольце нет в природе", - написал он в своем "Живом журнале" в разгар шествия.

Не будучи склонным к признанию заслуг политиков так называемого либерального склада ума, Лимонов, тем не менее, отметил храбрость Любови Соболь. При этом нынешней протестной волне знаменитый писатель не преминул поставить диагноз: "протест, короче, сегодня накрылся медным тазом".

3 августа в Москве, зачастую с избиениями, задержали более 800 человек. На улицы вышли граждане, не согласные с недопуском до выборов в Мосгордуму кандидатов, собравших подписи своих сторонников - подписи, которые вскоре забраковал Мосгоризбирком.