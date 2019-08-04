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18:09

Лимонов о московских демонстрациях: Протест накрылся медным тазом

фото ЗакС политика Лимонов о московских демонстрациях: Протест накрылся медным тазом

Основатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов признался в том, что слушал "либеральные", враждебные его слуху, радиостанции в течение 3 августа, и у него не сложилось ощущения, что протестная акция в этот день получилась массовой. Слово, по его наблюдениям, на этих радиостанциях, по мобильной связи, давали людям, не вовлеченным в уличные действия - например, рестораторам.

"Какой митинг, где, где на Бульварном кольце? Оно же многокилометровое! Ничего там не проходило, ни "митинга", ни "шествия" не было. Опять несколько минут говорят о кафе и ресторанах, закрывшихся и незакрывшихся, ибо о чём же говорить, ведь митингующих на Бульварном кольце нет в природе", - написал он в своем "Живом журнале" в разгар шествия.

Не будучи склонным к признанию заслуг политиков так называемого либерального склада ума, Лимонов, тем не менее, отметил храбрость Любови Соболь. При этом нынешней протестной волне знаменитый писатель не преминул поставить диагноз: "протест, короче, сегодня накрылся медным тазом".

3 августа в Москве, зачастую с избиениями, задержали более 800 человек. На улицы вышли граждане, не согласные с недопуском до выборов в Мосгордуму кандидатов, собравших подписи своих сторонников - подписи, которые вскоре забраковал Мосгоризбирком.

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20:23    
18:22,18:41 Вам хотелось бы, чтобы так было. Но это не так. И у "Левады-центра" не было публикации по последним протестам. Зато, на вопрос: "Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?" - в июле этого года 41% опрошенных ответили - "по неверному". А ещё в мае 2019 года на вопрос о готовности принять участие в политических протестах 22% ответили, что "приняли бы участие". Маловероятно, что в июле что-то изменилось в меньшую сторону.

19:53    
18-22 18-41 Всё равно, несмотря на цифры, эти продажные госдеповские подстрекатели-пятиколонники должны быть ЖЕСТОКО наказаны, чтобы и в мыслях у них не появлялось желание высунуть нос на улицу или вякнуть гадость про Россию.

18:41    
По опросу "Левады" только жалкие 3% россиян считают прозападные шабаши в Москве важным событием...Арифметическая погрешность...

18:22    
Протест накрылся, потому что за прозападной "пятой колонной" никого нет, пустота...Какая-то кучка изгоев, и то как показали опросы вчера р\с "Свобода", большинство НЕ МОСКВИЧИ-приезжие, вышедшие ради хохмы на бульвары Москвы...

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