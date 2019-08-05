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0:50

“Ответ властям на их бездействие”: Петербуржцы вышли против домашнего насилия

Сотни людей днем 4 августа вышли на площадь около Финляндского вокзала в поддержку сестер Хачатурян. Акция оказалась не сходом феминисток, а митингом, во время которого женщины вместе с мужчинами требовали защитить их от домашнего насилия. 

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Митинг в поддержку сестер Хачатурян планировали на 27 июля. Но Смольный за несколько дней до акции предложил перенести мероприятие на 4 августа якобы из-за подготовки ко Дню Военно-Морского флота, который в центре города праздновали 28 июля. 

Сотрудники полиции, ОМОНа и Смольного на площади у Финляндского вокзала уже с обеда 4 августа  готовились к митингу против домашнего насилия. На улице Комсомола митингующих ждала уборочная техника, которую используют, чтобы перегородить улицы, если вдруг акция выйдет из-под контроля. Ближе к 14 часам по периметру так называемого гайд-парка, примерно, на расстоянии двух метров друг от друга выстроились омоновцы. Рядом со сценой припарковали машину центра по борьбе с экстремизмом. На входе стояли уже привычные для всех акций рамки металлодетектора. Сотрудники полиции просили участников митинга показать плакаты и содержимое сумок.  

- Плакат разворачиваем. Сумку открываем. Что это? [достает из рюкзака керамический стакан] Стекло? Нельзя. Заберете после акции у нас. Проходим, проходим, не задерживаемся!, - говорил один из полицейских на входе. 

После рамок митингующих ждали мужчины в штатском (предположительно, сотрудники центра “Э”), которые снимали всех на камеры и фотографировали на мобильные телефоны плакаты. 

Уже к 14:15 на площади у Финляндского вокзала собралось около тысячи человек - девушки и юноши разных возрастов и с самыми разнообразными плакатами: “Самозащита - не преступление!”,  “Патриархат убивает”, “Это не любовь”, “Нужен закон о домашнем насилии” и, конечно, “Свободу сестрам Хачатурян”. 

Трех сестер Крестину, Марию и Ангелину Хачатурян обвиняют в убийстве собственного отца Михаила. По версии обвинения, девушки сговорились и решили убить родного отца. Защита настаивает, что подсудимые были в безвыходной ситуации из-за продолжительного домашнего насилия и принуждения к сексуальным действиям со стороны Михаила Хачатурян.

- Дело Хачатурян - это лишь частный случай, который происходит с женщинами в России. Для меня это личная история. У меня был сожитель. У него случился приступ ревности, и он меня избил. Полиция приняла у меня заявление, но потом мне пришлось его забрать. На меня надавил участковый. А в отводе на заявление были написаны вообще не мои слова, - рассказала одна из митингующих на вопрос о том, почему она пришла на митинг. 

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Другая участница Екатерина уверена, что дело сестер Хачатурян в очередной раз показало, что российские власти должны принять закон “О профилактике семейно-бытового насилия", который также называют законом о домашнем насилии. 

- Это системная проблема. Нам нужен закон, который защитит женщин. Массовое домашнее насилие - это нездоровая ситуация, которую можно решить только на системном уровне. Акция - это ответ властям на их бездействие, - поделилась мнением девушка.

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Соавтор инициативы “О профилактике семейно-бытового насилия”, юрист Алена Попова во время выступления заявила, что законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью:

- В этой папочке наш закон, который защищает жертв насилия. Этот закон могут внести на рассмотрение  уже в осеннюю сессию в Госдуму. Это все благодаря вам! 

На митинге за закон высказалась и кандидат в губернаторы Петербурга, депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова.  

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- Насилие физическое бывает не только в отношении женщин. Насилию подвергаются дети, люди старшего поколения, мужчины. К сожалению, эта проблема в нашем обществе не считается проблемой. Нам нужен закон! - закончила Тихонова. 

Толпа мгновенно подхватила: “Нам нужен закон!”. После Тихоновой одна за другой выходили другие выступающие, в числе которых создательница центра гендерных исследований, журналистка и феминистка Ольга Липовская 

Липовская со сцены сначала попросила поднять руки тех, кто хоть раз в жизни столкнулся с семейным насилием. На её просьбу ответили около 100 человек. Во второй раз Липовская попросила поднять руки тех, кто знаком с людьми, которые подвергались насилию. Из толпы на эту просьбу ответил каждый второй. 

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- В государстве, в котором мы живем, насилие является методом убеждения. Почему мы удивляемся, что не принимаются законы о домашнем насилии? Почему мы удивляемся, что принимаются законы о декриминализации домашних побоев. Потому что в патриархальном мужском обществе человек не может быть защищен ни государством, ни законом, - декларировала журналистка. 

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Выступающие со сцены рассказывали публике истории домашнего или сексуального насилия. Кто-то говорил о ситуациях, в которых побывали их знакомые или друзья. Некоторые не побоялись рассказать о том, что пришлось пережить им самим. Собственной историей поделилась кандидат в муниципальные депутаты МО “Малая Охта” Гузель Леман:   

- Я женщина, которая пережила насилие в 16 лет. Я просила поддержки, но мне  ее никто не оказал. В мои 16 я была одна. 

Леман замолчала после этой фразы. Через минуту митингующие начали хором скандировать: “Вы не одна!”. Только после поддержки активистка продолжила: 

- Я  знаю, как может быть плохо и страшно. Я представляю, как сестры Хачатурян подверглись насилию со стороны родного отца. Им нужна защита и помощь, но не тюрьма.

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Каждого выступающего со сцены провожали громкими аплодисментами и разными кричалками: “Жертвам - терапия, а не тюрьма”, “Долой патриархат”, “Россия будет свободна”.  Под конец митинга на сцену поднялся активист Максим Неверов, который  говорил о выборах, домашнем насилии и полиции. 

- Мне не нравится, во что превратились правоохранительные органы в нашей стране. <...> Очень часто жулики пытаются убедить нас, что Россия - страна возможностей. Это правда. Только у нас в стране ты можешь сесть за самооборону, за участие в митинге или выборах . <...> Но всех они не пересажают!

Под лозунги: “Россия будет свободной” и “Свободу сестрам Хачатурян” Неверов ушел со сцены и митинг официально закончился.

За сценой на протяжении всего митинга  с плакатами против насилия стояли молодые парень и девушка -  Анна и Аман. Анна на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, почему она здесь, ответила, что насилие сломало 36 лет её жизни:

- Оно полностью сломало жизнь моей маме, моим тетям. Я не знаю ни одну женщину, которая вышла целой из этого всего. Я только в 35 начала более менее восстанавливаться. 

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Аман, как и большинство участников митинга, тоже говорил о важности закона, который защитит жертв домашнего насилия. Но молодой человек оказался одним из немногих, кто напомнил, что главное - это воспитание.  

- Если мы стремимся к равноправному и современному государству, то нам нужно приводить в порядок наши законы. Но недостаточно принять только закон. Корни домашнего насилия идут от воспитания дома и мировоззрения.

текст: Елена Владыкина, фото: Михаил Масленников


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