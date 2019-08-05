Центр "Э" не стал искать авторов угроз ЛГБТ-активистам из-за блокировки сайта

Центр по противодействию экстремизму управления МВД по Москве заявил, что не может найти авторов угрожающего ЛГБТ-активистам проекта «Пила», поскольку их сайт заблокировна, а вся информация удалена, ответ московского Центра «Э» опубликовало ЛГБТ-движение «Солидарнось».

«Ввиду того, что указанный адрес интернет-ресурса заблокирован, вся информация о возможной противоправной деятельности удалена, провести проверку не представилось возможным», - говорится в ответет за подписью врио начальника столичного Центра «Э» Сергея Савченко.

Параллельно с этим управление МВД по Ставропольскому краю нашло признаки нарушения по 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) на страничке председателя совета движения Артема Шитухина во «ВКонтакте». Ранее Шитухин из-за угроз покинул Россию.

Найти авторов «Пилы» также ранее просили ЛГБТ-активисты, которые получили угрозы от них. Случилось это после убийства активистки Елены Григорьевой, также получавшей угрозы.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. Подозреваемый задержан и арестован, он дал признательные показания.