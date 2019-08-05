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9:57

Глава МГИК о независимых кандидатах: У них не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть

фото ЗакС политика Глава МГИК о независимых кандидатах: У них не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в интервью «Российской газете» заявил, что оппозиционные политики, выдвигаясь на выборы в Мосгордуму, не собирались в них побеждать.

Горбунов отвечал на вопрос, почему такие политики, как юрист ФБК Любовь Соболь, директор Фонда Иван Жданов, экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудкова, муниципальный депутат Илья Яшин – не смогли собрать необходимое количество подписей, в отличие от других кандидатов. Глава Мосгоризбиркома заявил в ответ, что у них «не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть», и на выборах бы они набрали «не больше 1% голосов», согласно прогнозам социологов.

«Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году. Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», - заявил Горбунов.

Независимых кандидатов – в том числе Соболь, Жданова, Гудковых и Яшина – не допустили до участия в выборах в Мосгордуму по формальным причинам. С середины июля в Москве проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов. Последние две акции – 27 июля и 3 августа -  правоохранители жестко разогнали, задержав в один день 1373 человека, в другой – 1001. Применялись спецсредства, около сотни человек получили травмы за эти дни.

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12:39    
Горбунов суетится, так как понимает, что его могут сделать крайним в этой непростой ситуации. Он реально боится присесть, вот и накручивает: "не смогли собрать", набрали бы «не больше 1% голосов»... И с поводка не убежать: недвижимость прикупил, к комфорту привык.

10:52    
врет как дышит.

10:12    
Глава Горизбиркоиа Москвы абсолютно прав, так как прозападная "пятая колонна" использовала и использует выборы как ПОВОД для активизации подрывной работы в России, разогрева бунта, мятежа, восстания, майдана и тд. Не они первые, так как такая практика-тактика применялась по всему миру ранее...

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