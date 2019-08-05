Россияне отозвались о советской власти при Брежневе лучше, чем о нынешней

Россияне относятся советской власти конца 1970-х – начала 1980-х годов лучше, чем к нынешней российской, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

29% опрошенных отозвались о советской власти как о близкой народу, 25% - как о сильной и прочной. 22% опрошенных назвали ту власть справедливой. Нынешнюю российскую власть 41% респондентов воспринял как криминальную и коррумпированную, 31% - как далекую от народа, 24% - как бюрократичную.

По словам социологов, такой расклад сохранялся даже в благоприятные для власти годы. Например, в 2008 году, на пике массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотизма после войны с Грузией, и в 2015-2016 годах, после «крымской эйфории».

Респонденты выбирали из большого числа определений те, которые соответствуют их представлениям об объекте опроса. По словам главы «Левада-центра» Льва Гудкова, устойчивость результатов говорит о том, что речь идет о «глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений».