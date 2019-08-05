Члены ОНК Москвы подали в суд на СИЗО "Лефортово" из-за прерванной беседы с арестованным о травмах

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев подал иск к СИЗО «Лефортово» из-за прерванной беседы с фигурантом дела о попытке устроить крушение «Сапсана» Фахраджоном Нозимовым, пишет «Коммерсантъ».

Члены ОНК Еникеев и Александр Бачу говорили с Нозимовым в апреле. Их беседу прервал замначальника СИЗО Николай Иванов, когда Нозимов стал рассказывать правозащитникам о том, как на его теле появились травмы. Иванов сослался на то, что разговор не имел отношения к условиям содержания в изоляторе. По словам Еникеева, сотрудник СИЗО отказался составлять акт о прерывании беседы.

По словам членов ОНК, из медицинской карты Нозимова следует, что с момента поступления в изолятор у него минимум трижды были ушибы челюсти, множественные ссадины шеи и запястий, гематомы. В июле Нозимова приговорили к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, он и сообщники прикрепили железнодорожны башмак к рельсам, рассчитывая, что при наезде на него «Сапсан» сойдет с пути. Поезд не сошел с рельсов, но пять вагонов были повреждены.

Схожий иск по аналогичному поводу подавали члены ОНК Петербурге к СИЗО «Кресты». Сотрудники изолятора прервали их беседу с обвиняемым по теле о теракте в метро в 2017 году, когда он начал рассказывать о пытках.