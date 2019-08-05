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11:54

Глава хабаровского штаба Навального оштрафован за нелестный отзыв о бывшем вице-мэре

фото ЗакС политика Глава хабаровского штаба Навального оштрафован за нелестный отзыв о бывшем вице-мэре

Координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина оштрафовал на 1000 рублей по жалобе бывшего вице-мэра города Валерия Лебеды, передает «Сибирь.Реалии».

Поводом для жалобы Лебеды стало то, что Ворсин отозвался о нем как о «жулике» в расследовании о коррупции. Ролик был опубликован в апреле и посвящен мэру Александру Соколову. В видео утверждалось, что чиновники мэрии на протяжении всего срока полномочий Соколова – 18 лет – присваивали городское имущество и наживались за счет бюджета. Имя Лебеды фигурировало в расследовании. В мае он покинул свой пост.

Сам Ворсин считает, что это было его оценочное суждение о деятельности экс-чиновника. «Я не обсуждал его личность, его семью, его внешность. Это исключительно касалось его работы. А обсуждать работу публичных людей – чиновников – это базовое право всех нас. Это право на свободу высказывания», - подчеркнул Ворсин.

Еще два человека из-за расследования подали на Ворсина в суд. Это Александр Гавриленко и Сергей Савченко, упоминавшиеся как друзья сына Лебеды. Они обвинили штаб Навального во вмешательстве в их личную жизнь, которая не представляет общественного интереса, а в иске сослались на «моральные страдания» из-за озвученных персональных данных.

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