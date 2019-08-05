Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

11:50

ИКМО “Черная речка” в отсутствии кворума проголосовала за регистрацию оппозиционного кандидата

фото ЗакС политика ИКМО “Черная речка” в отсутствии кворума проголосовала за регистрацию оппозиционного кандидата

Член избирательной комиссии муниципалитета “Черная речка” Ольга Коваленко вышла из помещения ИКМО непосредственно перед голосованием по регистрации кандидатом в местные депутаты члена “Открытой России” Павла Чупрунова. Таким образом, проголосовали только четыре члена комиссии и не был соблюден кворум.

По словам Чупрунова, он опасается, что в дальнейшем кто-то из кандидатов потребует через суд признать решение ИКМО незаконным и его снимут с выборов.

Судя по видеозаписи, выложенной на странице оппозиционера в Facebook, Чупрунов и его знакомые заметили исчезновение Коваленко сразу после голосования. Вскоре члена комиссии встретили в коридоре. Она извинилась и сказала, что у нее был важный телефонный звонок.

Только что зарегистрированный кандидат попросил рассмотреть вопрос снова, в присутствии всех членов ИКМО с правом решающего голоса. Председатель комиссии, член регионального политического совета “Единой России” и помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Михаил Доброхотов отказался.

“Решение по этому вопросу уже принято”, - заявил Доброхотов и попросил не повышать на него голос.

Его попросили уточнить, сколько членов комиссии голосовали по вопросу. Председатель ИКМО количество голосовавших не назвал.

Напомним, ранее ИКМО “Черная речка” отказалась регистрировать Чупрунова кандидатом в муниципальные депутаты, а затем передумала и отменила собственный отказ. На днях суд признал оба этих решения незаконными и обязал комиссию заново рассмотреть вопрос о регистрации оппозиционера кандидатом в мундепы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 августа, 19:12 Потомственный кандидат в муниципалы пытался снять с выборов в Металлострое комсомольцев

2 августа, 17:54 Пивоваров объяснил смысл участия оппозиции в муниципальных выборах Петербурга

2 августа, 16:30 ГИК не удовлетворил жалобы Михайлова и Гантварга на отказ в регистрации ИКМО "Смольнинское"

2 августа, 15:56 Горсуд отказал единороссу в иске против Пивоварова

2 августа, 15:37 ГИК зарегистрировал кандидатов в мундепы МО «Введенский» после обращения ЦИК

2 августа, 15:32 Судебный переполох

2 августа, 11:07 ИКМО «Дачное» не сочла июньские листовки в поддержку единороссов за незаконную агитацию

1 августа, 15:59 Рабочая группы ЦИК рекомендовала отменить решения по "яблочникам" в двух ИКМО

1 августа, 15:13 Избиркомы Петербурга сравнили с избушками на курьих ножках

1 августа, 14:53 Число допущенных до муниципальных выборов "яблочников" достигло 370

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:49    
Из текста следует, что сам макаров руководит своими помощниками для осуществления махинаций с выборами! Обидно. А внешне честный человек...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:12 Половина зарегистрированных на выборы в муниципалитеты Ленобласти кандидатов - единороссы

13:58 Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе

13:14 У московского УМВД задержали пикетировавших в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках   2

12:59 Арестован восьмой фигурант дела о беспорядках на митинге 27 июля в Москве   2

12:27 Суд арестовал седьмого обвиняемого в беспорядках на акции 27 июля в Москве   2

11:54 Глава хабаровского штаба Навального оштрафован за нелестный отзыв о бывшем вице-мэре

11:50 Муниципал: ИКМО “Черная речка” в отсутствии кворума проголосовала за регистрацию оппозиционного кандидата   1

11:32 Члены ОНК Москвы подали в суд на СИЗО "Лефортово" из-за прерванной беседы с арестованным о травмах

10:55 Россияне отозвались о советской власти при Брежневе лучше, чем о нынешней   3

10:28 Студенты ВШЭ начнут ежедневные одиночные пикеты у МВД в поддержку арестованного Жукова   6

9:57 Глава МГИК о независимых кандидатах: У них не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть   3

9:30 Центр "Э" не стал искать авторов угроз ЛГБТ-активистам из-за блокировки сайта

0:50 “Ответ властям на их бездействие”: Петербуржцы вышли против домашнего насилия

4 августа, 18:09 Лимонов о московских демонстрациях: Протест накрылся медным тазом   19

4 августа, 17:22 Максим Шевченко осудил отношение лидера КПРФ к московским протестам   7

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru