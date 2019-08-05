ИКМО “Черная речка” в отсутствии кворума проголосовала за регистрацию оппозиционного кандидата

Член избирательной комиссии муниципалитета “Черная речка” Ольга Коваленко вышла из помещения ИКМО непосредственно перед голосованием по регистрации кандидатом в местные депутаты члена “Открытой России” Павла Чупрунова. Таким образом, проголосовали только четыре члена комиссии и не был соблюден кворум.

По словам Чупрунова, он опасается, что в дальнейшем кто-то из кандидатов потребует через суд признать решение ИКМО незаконным и его снимут с выборов.

Судя по видеозаписи, выложенной на странице оппозиционера в Facebook, Чупрунов и его знакомые заметили исчезновение Коваленко сразу после голосования. Вскоре члена комиссии встретили в коридоре. Она извинилась и сказала, что у нее был важный телефонный звонок.

Только что зарегистрированный кандидат попросил рассмотреть вопрос снова, в присутствии всех членов ИКМО с правом решающего голоса. Председатель комиссии, член регионального политического совета “Единой России” и помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Михаил Доброхотов отказался.

“Решение по этому вопросу уже принято”, - заявил Доброхотов и попросил не повышать на него голос.

Его попросили уточнить, сколько членов комиссии голосовали по вопросу. Председатель ИКМО количество голосовавших не назвал.

Напомним, ранее ИКМО “Черная речка” отказалась регистрировать Чупрунова кандидатом в муниципальные депутаты, а затем передумала и отменила собственный отказ. На днях суд признал оба этих решения незаконными и обязал комиссию заново рассмотреть вопрос о регистрации оппозиционера кандидатом в мундепы.

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