Суд арестовал седьмого обвиняемого в беспорядках на акции 27 июля в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, Владислава Барабанова, передает «МБХ медиа».

Барабанова обвиняют в активном участии в митинге и координации действий протестующих. Что конкретно ему инкриминируют, пока неизвестно. Сам Барабанов считает свое дело политически мотивированным, а обвинения – абсурдными. По его словам, на него могут давить физически и психологически, если он окажется под арестом.

На заседании суда присутствовала юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Она попыталась сказать Барабанову слова поддержки, за что ее чуть не вывели из зала силой. Когда судья зачитывала решения, Соболь начала кричать, и приставы вывели ее из зала суда.

Дело было возбуждено по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митинга 27 июля в центре Москвы за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. 1373 человека были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.

2 августа суд в Москве арестовал пять фигурантов аналогичного дела: Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Егора Жукова и Кирилла Жукова. До этого был арестован Евгений Коваленко.