У московского УМВД задержали пикетировавших в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках

По меньшей мере троих человек задержали во время пикетов у управления МВД по Москве в поддержку арестованного по делу о массовых беспорядках студента Высшей школы экономики Егора Жукова, сообщает журнал DOXA в своем Telegram-канале.

Ранее инициативная группа студентов и выпускников решила с 5 августа ежедевно проводить пикеты у Петровки, 38, где находится столичное МВД. Случилось это после того, как Егор Жуков был арестован по делу о массовых беспорядках на несогласованном митинге 27 июля в Москве.

Аресты по делу о массовых беспорядках продолжаются, уже арестован восьмой фигурант – студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон. На акции 27 июля полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. 1373 человека были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.