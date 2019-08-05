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13:14

У московского УМВД задержали пикетировавших в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках

фото ЗакС политика У московского УМВД задержали пикетировавших в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках

По меньшей мере троих человек задержали во время пикетов у управления МВД по Москве в поддержку арестованного по делу о массовых беспорядках студента Высшей школы экономики Егора Жукова, сообщает журнал DOXA в своем Telegram-канале.

Ранее инициативная группа студентов и выпускников решила с 5 августа ежедевно проводить пикеты у Петровки, 38, где находится столичное МВД. Случилось это после того, как Егор Жуков был  арестован по делу о массовых беспорядках на несогласованном митинге 27 июля в Москве. 

Аресты по делу о массовых беспорядках продолжаются, уже арестован восьмой фигурант – студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон. На акции 27 июля полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. 1373 человека были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.

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13:57    
13:22 В полиции тоже работают не наивные люди. Они прекрасно понимают, что власти даже не надо меняться, чтобы им попасть под раздачу, если дойдёт дело до РЕАЛЬНОГО рассмотрения законности или незаконности действий полиции. Тем более, что так было уже не раз. Любой нормальный человек будет проявлять осторожность в действиях, несмотря на науськивания и вопли фашиствующих провокаторов.

13:22    
Полиции нельзя давать спуску провокаторам и экстремистам! Здесь КТО КОГО уроет...Действовать правоохранителям надо безжалостно и беспощадно! Тогда победим эту прозападную мразь!

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