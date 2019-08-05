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Новости

13:58

Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе

фото ЗакС политика Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении мужчины, ударившего сотрудника ОМОН на футбольном матче «Зенит» - «Краснодар».

По версии следствия, мужчина умышленно ударил замкомандира оперативного батальона ОМОН во время матча. Ранее в Росгвардии сообщили, что во время матча в сотрудников ОМОН кинули «тяжелый предмет» - по информации «Фонтанки.ру», это был камень. Мужчина задержан.

Во время матча «Зенит» - «Краснодар» 3 августа на «Газпром арене» было столкновение между ОМОНом и болельщиками «Зенита». Болельщики держались за забор-ограждение, сдерживая напор ОМОНа, силовики применяли дубинки. Поводом для конфлита стало то, что болельщикам не хватало место для курения, и они двигали ограждения.

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18:00    
а власти уже нет

16:03    
А почему бы не применить насилие к представителю власти если он применяет?

15:28    
14:38 Начни с себя, Саша. Будь хоть в чем-то последовательным.

15:13    
Фанаты и болельщики, это все-таки, разные люди...

14:38    
Быстренько подонка в суд (чего там расследовать) и на зону. Пять лет без права УДО, в отличие от его учителей, подонков-" футболистов", сидящих и претендующих на УДО. И далее, без жалости, жестоко давить гнид, если хотим жить спокойно мы и наши дети. А у этих детей не должно быть, ген подонкости передаётся. Кастрировать уродов !

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