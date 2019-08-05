Половина зарегистрированных на выборы в муниципалитеты Ленобласти кандидатов - единороссы

2027 из 4374 зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципальных советов Ленобласти представляют партию "Единая Россия", сообщил 5 августа глава областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

Он отметил, что 23,41% (или 1024 человек) зарегистрированных кандидатов - самовыдвиженцы. 617 представляют КПРФ, 372 - ЛДПР, 302 - "Справедливую Россию". Также своих представителей выдвинули партии "Родина", "Коммунисты России", Партия Роста, Партия Социальной защиты и Партия пенсионеров за социальную справедливость.

Больше всего отказов в регистрации у самовыдвиженцев - 394 случая. 10 раз муниципальные и территориальные избиркомы отказывали эсерам. Также до выборов не допустили семерых представителей КПРФ, четырех "родинцев", троих представителей ЛДПР, двоих баллотировавшихся от партии пенсионеров, одного единоросса и одного выдвиженца от "Ветеранов России".

Выборы местных депутатов пройдут 8 сентября в 177 муниципальных образованиях Ленобласти.

Сергей Еремеев