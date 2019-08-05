Девятому арестованному по делу о беспорядках в Москве вменяют бросок тары из-под лимонада

Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября менеджера Сергея Абаничева по обвинению в массовых беспорядках во время акции 27 июля, передает «Новая газета».

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, Абаничев только после общения со следователем понял, что ему вменяют бросок банки. Сам он пояснил, что держал в руках бумажный стаканчик от Coca-Cola, добавила адвокат.

Абаничев дал показания и пояснил, что не участвовал в протестной акции, а собирался сдать свою обувь в ремонт, сказала Сидоркина. По ее словам, конкретных доказательств и оснований для ареста ее подзащитного нет. Сам Абаничев не признал вину и просил заключить его под домашний арест.

Судья зачитала протокол, где утверждалось, что у следствия есть видео, на котором Абаничев кидает банку синего цвета и попадает в одного из сотрудников правоохранительных органов.

3 августа в квартиру Абаничева пришли с обыском, после чего его задержали и увезли на допрос, а вскоре предъявили обвинение. Родные утверждают, что он интересовался политикой и был далек от протестных акций.

На акции 27 июля, из-за которого возбудили дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), люди требовали допуска независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. 1373 человека были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей. По делу о беспорядках арестованы уже девять человек.