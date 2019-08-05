Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:55

В Генпрокуратуре упрекнули власти регионов в искажении статистики по лесным пожарам в Сибири

фото ЗакС политика В Генпрокуратуре упрекнули власти регионов в искажении статистики по лесным пожарам в Сибири

Прокурор управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов искажали статистику по лесным пожарам, передает РИА «Новости».

«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», - сказал Федосов.

По его словам, недостоверными были сведения о возгораниях, расстояниях до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать, пояснил представитель прокуратуры. Еще одной проблемой он назвал волокиту.

Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности в Красноярском крае из-за лесных пожаров. Огонь охватил 3 млн гектаров леса в Сибири. Губернатор края Александр Усс заявлял, что бороться с такими пожарами бессмысленно, в Рослесхознадзоре заявляли об экономической нецелесообразности тушения с помощью авиации. После возмущения общественности Минобороны сформировало группировку для помощи в ликвидации пожара.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:24   Бордунов  
Упрекаю прокуратуру в бездействии при незаконных вырубках леса и отсутствии проверок по "законным" (по всей стране!), а также в несвоевременном реагировании на бездействие должностных лиц в отношении пресечения лесных пожаров.
Еще странно, что на Навального сколько ни возбуждались, но таки хором, с треском и позором натянули срок, а тут, при чудовищном ущербе, невосполнимом в ближайшие 40-50 лет, виновных нет и наоборот пусть горит - больше украденного спишется.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:59 По итогам московской акции 3 августа оштрафовали и арестовали 50 человек

18:38 Ганапольский назвал московские протесты "прото-Майданом"

17:59 "Туристический трамвай" будет ходить от Васильевского острова до площади Ленина

17:46 Муниципал: СК не увидел нарушений в действиях сотрудников двух окружных комиссии

17:35 Московскому депутату Янкаускасу присудили еще 10 суток ареста

17:20 Смольному предложили четыре маршрута шествия «Петербург против единороссов»   1

16:59 Беглов дал указания относительно дорожного ремонта

16:34 Миронов полагает, что граждане должны получать деньги за сортировку мусора

15:57 Муниципал: Соратник Амосова обратился в СК из-за отмены регистрации кандидатом в мундепы

15:38 Глава Леноблизбиркома: На "дачных" участках в Ленобласти проголосует от 40 тысяч избирателей   1

15:26 На месте "Бумажного института" появится 11-этажный жилой дом   1

14:55 В Генпрокуратуре упрекнули власти регионов в искажении статистики по лесным пожарам в Сибири   1

14:30 Девятому арестованному по делу о беспорядках в Москве вменяют бросок тары из-под лимонада   2

14:12 Половина зарегистрированных на выборы в муниципалитеты Ленобласти кандидатов - единороссы

13:58 Задержан болельщик "Зенита", бросивший камень в ОМОН на футболе   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru