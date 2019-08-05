В Генпрокуратуре упрекнули власти регионов в искажении статистики по лесным пожарам в Сибири

Прокурор управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов искажали статистику по лесным пожарам, передает РИА «Новости».

«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», - сказал Федосов.

По его словам, недостоверными были сведения о возгораниях, расстояниях до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать, пояснил представитель прокуратуры. Еще одной проблемой он назвал волокиту.

Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности в Красноярском крае из-за лесных пожаров. Огонь охватил 3 млн гектаров леса в Сибири. Губернатор края Александр Усс заявлял, что бороться с такими пожарами бессмысленно, в Рослесхознадзоре заявляли об экономической нецелесообразности тушения с помощью авиации. После возмущения общественности Минобороны сформировало группировку для помощи в ликвидации пожара.