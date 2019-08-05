Соратник Амосова обратился в СК из-за отмены регистрации кандидатом в мундепы

Следственный комитет начал проверку по заявлению соратника кандидата в губернаторы Михаила Амосова, председателя “Движения Демократического Обновления” Сергея Назарова, которого по решению Калининского районного суда сняли с муниципальных выборов.

В конце июня Назаров подал в ИКМО “Гражданка” документы на регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты. Избирком зарегистрировал Назарова, а спустя несколько дней конкурент кандидата самовыдвиженец Никита Коверкин (в прошлом депутат МО от “Единой России”) обратился в суд с требованием снять Назарова в выборов. Коверкин утверждал, что Назаров сдал в ИКМО заявление о регистрации без личной подписи. Калининский районный суд 26 июля удовлетворил иск Коверкина.

У меня подменили вторую страницу заявления на регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты, где должна была быть собственноручная подпись. Там была подпись, когда я подавал заявление на регистрацию. В материалах дела страница заявления оказалось не подписана, - рассказал ЗАКС.Ру Назаров.

По его мнению, неизвестный получил доступ к документам в ИКМО и подменил страницу в заявлении.

Ранее Назаров заявил, что дело о снятии его с муниципальных выборов связано с “наездом на кандидата в губернаторы Амосова”.

Елена Владыкина

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