Миронов полагает, что граждане должны получать деньги за сортировку мусора

Лидер справедливороссов Сергей Миронов высказался о становящейся с каждым годом все более конфликтной теме мусора и его сортировки. Он высказал идею о том, вовлекать россиян в практику раздельного сбора мусора материальными стимулами. Идея вошла в новейшую инициативу эсеров, внесенную в Государственную думу.

"Мы предлагаем обязать торговые сети за плату принимать у граждан полезные фракции. Стеклотару, пластик, упаковку – отходы от той продукции, которую магазины же и продают", - пересказал ее суть Миронов.

По его словам, еще в апреле об инициативе рассказали премьер-министру Дмитрию Медведеву, который отреагировал одобрительно. Миронов апеллирует к тому обстоятельству, что данная практика уже достаточно давно применяется в развитых европейских государствах.

"Мы видим, что и бизнес, и граждане заинтересованы в скорейшей реализации этого предложения", - уверен политик.