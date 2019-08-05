Беглов дал указания относительно дорожного ремонта

Врио петербургского губернатроа Александр Беглов выступил перед подчиненными со строгими указаниями, касающимися того, как должен проводиться ремонт городских дорог. По его мнению, энергетики и дорожные службы должны работать более координированно. Прозвучали и другие распоряжения, базового характера.

"Ремонт и прокладка инженерных сетей должны выполняться заранее, а не после ремонта дороги", - цитирует его слова сайт Смольного.

Беглов анонсировал возрастание финансирования дорожных работ и при этом заметил, что контракты достанутся только тем подрядчикам, кто в состоянии действовать быстро и качественно.

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