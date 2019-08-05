Смольному предложили четыре маршрута шествия «Петербург против единороссов»

Представители оргкомитета за честные выборы 5 августа передали в Смольный заявку на проведение 17 августа демонстрации в центре Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру член комитета Павел Чупрунов.

По его словам, рабочее название акции – «Петербург против единороссов».

В заявке указаны четыре маршрута движения по степени приоритетности организаторов: от Кирочной улицы или Суворовского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры, от станции метро «Горьковская» до Марсова поля и от Литейного проспекта до площади Ленина.

После завершения демонстрации заявители намерены провести митинг. Мероприятие рассчитано на 2000 человек.

Напомним, ранее петербургский оргкомитет за честные выборы проводил два митинга: 24 июля против дискриминации во время муниципальной кампании, а 3 августа в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму.