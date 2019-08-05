Московскому депутату Янкаускасу присудили еще 10 суток ареста

Столичного муниципального депутата Константина Янкаускаса, безуспешно боровшегося за участие в выборах городского уровня, задержали по выходе из спецприемника, где он провел неделю, и присудили ему еще 10 суток ареста - за то, что он призывал сограждан выходить на несанкционированную акцию протеста на Трубной площади 27 июля.

После задержания у стен спецприемника Янкаускас провел в ОВД 48 часов, пишет издание "МБХ Медиа".

Политик - один из протестующих кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которых сняли с выборов по причине не устроившего Мосгоризбирком качества собранных ими подписей в свою поддержку. Отчаявшись ждать конструктивного диалога с мэрией Москвы, несостоявшиеся депутаты стали проводить акции без согласования. В настоящий момент все лидеры протеста, за исключением голодающей Любови Соболь, у которой имеется несовершеннолетниц ребенок, находятся в местах лишения свободы.

На акции 27 июля, где требовали допуска независимых кандидатов до выборов, задержали свыше 1300 человек. Вскоре Следственный комитет стал возбуждать уголовные дела, и люди, которых подозревают в организации массовых беспорядков и активном участии в них, стали отправляться в СИЗО.