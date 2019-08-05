"Туристический трамвай" будет ходить от Васильевского острова до площади Ленина

Осенью в Петербурге начнет курсировать ретротрамвай с бортовым номером 1 - между Васильевским островом и площадью Ленина, сообщает сайт Смольного. Трасса будет такова, что пассажиры увидят Петропавловскую крепость, крейсер "Аврора", а также проедут по Тучкову и Литейному мостам.

Вагоны трамваев на маршруте будут старинными.

"До сих пор петербуржцы с неподдельной радостью встречают в городе музейных «Стилягу» (ЛМ-57), «Слона» (ЛМ-49), МС-ку (моторный стальной)", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что в таких трамваях для школьников будут проводиться экскурсии по городу. В свою очередь, ветераны ВОВ и блокадниками станут "почетными пассажирами", если верить вице-губенатору Олегу Маркову. Старт состоится 1 сентября.

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