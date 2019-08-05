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19:34

Бывший теннисист Кафельников считает оппозицией грубых силовиков

фото ЗакС политика Бывший теннисист Кафельников считает оппозицией грубых силовиков

Закончивший спортивную карьеру теннисист Евгений Кафельников, замеченный на несанкционированных акциях в Москве, дал интервью радиостанции "Свобода", в котором выразил свое отношение к ставшему открытым и подчас жестоким противостоянию на улицах граждан и представителей власти.

"Кто нас, простых граждан, может ограничить в прогулках по родному городу? Только беспредельщики", - уверенно заявил спортсмен.

Кафельников ставил подпись за выдвижение Любови Соболь в московские депутаты, но это оказалось тщетным.

"Я не оппозиционер. Вот убейте меня, я не понимаю этого. Оппозиционеры – это те, которые идут на такие шаги, разгоняют своих мирных сограждан", - попытался он назвать в своем понимании вещи своими именами.

27 июля задержали почти 1400 человек, вышедших за допуск снятых с выборов московских кандидатов в Мосгордуму. Неделей спустя, 3 августа, на акции, имевшей тот же смысл, задержали более 800 человек.

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21:03    
20:04 - пригожинская свинья везде грязи найдет.

20:04    
Лучше бы Кафельников занялся воспитанием своей распутной дочери-наркоманки!

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