На Бортко жалуются в Горизбирком

Агитация за кандидата в петербургские губернаторы от КПРФ Владимира Бортко породила скандалы: на стиль и детали ее проведения в Горизбирком поступило уже четыре жалобы, о чем пишет издание Znak.com.

Часть из них связана с авторскими правами, которые, по мнению заявителей, нарушил избирательный штаб политика.

"Рабочая группа будет готовить проект решения о вынесении предупреждения. Это серьезное нарушение, которое может повлечь отмену регистрации кандидата", - приводятся слова члена ГИК Дмитрия Краснянского, добавившего, что жалобу обязательно рассмотрят до 7 августа.

"Яблочники" считают, что апеллирование к авторским правам на выборах - лукавство, сопровождающее, всю процедуру.

На одном из митингов Бортко предложил всем оппонентам власти - еще двум кандидатам - сняться в знак простеста с выборов, но не получил поддержки.

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