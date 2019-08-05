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19:59

На Бортко жалуются в Горизбирком

фото ЗакС политика На Бортко жалуются в Горизбирком

Агитация за кандидата в петербургские губернаторы от КПРФ Владимира Бортко породила скандалы: на стиль и детали ее проведения в Горизбирком поступило уже четыре жалобы, о чем пишет издание Znak.com.

Часть из них связана с авторскими правами, которые, по мнению заявителей, нарушил избирательный штаб политика.

"Рабочая группа будет готовить проект решения о вынесении предупреждения. Это серьезное нарушение, которое может повлечь отмену регистрации кандидата", - приводятся слова члена ГИК Дмитрия Краснянского, добавившего, что жалобу обязательно рассмотрят до 7 августа.

"Яблочники" считают, что апеллирование к авторским правам на выборах - лукавство, сопровождающее, всю процедуру.

На одном из митингов Бортко предложил всем оппонентам власти - еще двум кандидатам - сняться в знак простеста с выборов, но не получил поддержки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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БЫТЬ ЕМУ ГУБЕРОМ - не зря краснянская мразь всполощилась

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