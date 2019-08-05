Активист из районной администрации снял с выборов кандидата в МО “Екатерингофский”

Ленинский районный суд в понедельник, 5 августа, удовлетворил требования активиста молодежного совета при администрации Адмиралтейского района, кандидата-самовыдвиженца МО “Екатерингофский” Андрея Харламова, который потребовал снять с выборов соперницу по округу, кандидатку, поддержанную штабом Навального, Марию Кинзу. Истец настаивал, что Кинза подала документы в ИКМО “Екатерингофский” за пределами законных сроков, несмотря на то, что есть решение Горизбиркома о переносе дат приема документов.

“Екатерингофский” оказался в числе муниципальных избиркомов Петербурга, которые “тайно” приняли решение о дате назначения выборов, не опубликовав информацию в положенный срок в официальных ресурсах. Оппозиционные кандидаты, узнавшие о старте кампании только через две недели, фактически не могли попасть в ИКМО “Екатерингофский” и подать документы на выдвижение.

ГИК потребовал, чтобы дату начала приема документов кандидатов в ИКМО отсчитывали не с 10 июня, а с 24-го. После решения ГИКа у желающих стать муниципальными депутатами было 20 дней на подачу документов. Позднее Городской суд Петербурга признал законным решение Горизбиркома о продлении срока приема документов у участников муниципальных выборов.

Мария Кинза, против которой был подан иск в районный суд, подала документы в ИКМО “Екатерингофское” 13 июля. Заявитель посчитал, что его соперница подала документы позже необходимого срока.

Руководитель петербургского штаба Навального Александр Шуршев в комментарии ЗАКС.Ру рассказал, что истец обжаловал не решение Горизбиркома, а решение муниципальной избирательной комиссии о регистрации кандидатки.

- Это первый случай, где попытались зайти с другой стороны: обжаловалось не решение Горизбиркома, а решение ИКМО о регистрации кандидата в соответствии с решением ГИК, - рассказал Шуршев.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.