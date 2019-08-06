Структура ФСБ получила право на разделегирование доменов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые, по его мнению, нарушают законодательство, пишет «Коммерсантъ».

Центр вошел в число компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф. Такой статус позволит обращаться к регистраторам доменов с просьбой прекратить делегирование – то есть, фактически заблокировать доступ к ресурсу. Отмечается, что мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

По словам директора КЦ РФ Андрея Воробьева, НКЦКИ займется поиском фишинговых сайтов и источником вредоносного ПО. По его мнению, опыт центра позволит «сделать российское доменное пространство еще более безопасным».