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9:29

Структура ФСБ получила право на разделегирование доменов

фото ЗакС политика Структура ФСБ получила право на разделегирование доменов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые, по его мнению, нарушают законодательство, пишет «Коммерсантъ».

Центр вошел в число компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф. Такой статус позволит обращаться к регистраторам доменов с просьбой прекратить делегирование – то есть, фактически заблокировать доступ к ресурсу. Отмечается, что мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

По словам директора КЦ РФ Андрея Воробьева, НКЦКИ займется поиском фишинговых сайтов и источником вредоносного ПО.  По его мнению, опыт центра позволит «сделать российское доменное пространство еще более безопасным».

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14:57    
14:35 как смешно вы подменили пригожина на рогозина... война башен?

14:35    
14.13 Ого ! Появились путинские тролли! В целях повышения образованности, как говорил Шарик, объясните , куда же делись рогожинские тролли ? Нам разъяснили знающие люди, где, как и сколько получают рогожинские тролли, адреса, суммы. Правда, почему-то быстро о них забыли. А теперь сколько и где платят путинским троллям ? Должно быть больше, у Путна возможностей больше. Куда пойти записываться ? адрес ? Вы же всё знаете - напишите ! Не бойтесь, на вашу зарплату тролля у другого работодателя я не претендую.

14:13    
13:43 Изложенные Вами обстоятельства лежат за пределами пропаганды путинских троллей. Общение происходит совершенно в разных мирах - реальном (Вашем) и выдуманном, точнее сказать, лживом от местного пропагандона.

13:43    
13:01 "Развал" России, в отличие от Советского Союза, может произойти только в случае оккупации Сибири Китаем. Во всех остальных вариантах Россия в ближайшем обозримом будущем останется целой. Тому много причин и, одна из них, - негативный опыт развала СССР. Оппозиция требует не "свержения Путина", у которого заканчивается конституционный срок правления, а честных выборов снизу доверху, включая президентские. Это большая разница. Чем Россия и её граждане хуже большинства других развитых стран мира, где происходит нормальная смена руководства, через нормальные выборы?

13:01    
12:29. Не надо притворяться или быть настолько наивным: "они сами говорят и пишут", а ЦЕЛЬ другая-свержение Путина и развал России! Выборы-это лишь очередной повод для бунта! После выборов прозападники будут искать другой повод, а цель останется прежней-уничтожение России, как великого государства! Кстати, о развале СССР в массе своей и не говорили антисоветчики в 80-е, а потом неистово крушили!

12:29    
12:15 Саша, вы выдумали себе какие-то "ЦЕЛИ" протестующих, помимо тех, о которых они сами говорят и пишут. И сами же с ними боритесь. У кого вы вычитали задачу - "развал России, превращение России в вассала Запада с уничтожение наших РЯО"? Маловероятно, чтобы кто-то об этом заявлял. Что касается "РУССКОГО МИРА" и европейских ценностей, то это действительно проблема, но проблема понимания. Если "Русский мир" - это говорящие по-русски люди, то это одно. Если "Русский мир" - претензия на глобальное доминирование, основанная на империализме из XIX века - совершенно другое. То же, и с европейскими ценностями: незыблемость основных прав человека, демократия и свобода слова.

12:15    
ГЛАВНЕЙШЕЕ в озвучивании - ЦЕЛЬ!!!!! Если бы глашатаи звали народ к социализму, Советской власти, новому Сталину или созданию сверх мощного индустриального и военно - экспансионистского государства и тд. - это одна цель, которую я бы поддержал и поддержал "озвучивателей"! Но у прозападной "пятой колонны" и их "озвучивателей" цели противоположные -развал России, РУССКОГО МИРА, превращение России в вассала Запада с уничтожение наших РЯО, насаждение всей массы евромерзостей и тд. Я категорически против этого!!!!!!!!!!! Лучше пусть будет путинская Россия, чем ничтожный придаток Запада!

12:00    
"Подрывная работа в отечестве " заключается в озвучивании преступлений  отдельных представителей власти?

11:50    
11:43 Путин - не Сталин. Сейчас не 1937. СССР - не РФ. Желаемое - не действительное.

11:43    
11:40. Не несите чушь, так как Путин ещё вообще не начинал условно закрутку гаек, что сравнимо с действиями Сталина в 1935-1936 г.

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