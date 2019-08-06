Задержан второй фанат "Зенита", участвовавший в драке с ОМОНом на футболе

Оперативники Центра «Э» и полиция Петроградского района задержали на двое суток второго участника драки болельщиков «Зенита» с ОМОНом во время футбольного матча с «Краснодаром» 3 августа, передает «Фонтанка.ру».

По версии следствия, мужчина нанес удар в лицо бойцу батальона ОМОН. В больнице у бойца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица, гематому. Это расценили как вред, опасный для здоровья.

Накануне был задержан еще один участник драки. По версии следствия, он кинул камень в сотрудников ОМОН. Возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Конфликт на матче 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор ОМОНа, силовики применяли дубинки.