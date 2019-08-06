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11:07

«Нулевые чтения» бюджета Петербурга пройдут в последнюю неделю августа

фото ЗакС политика «Нулевые чтения» бюджета Петербурга пройдут в последнюю неделю августа

Законодательное собрание начало подготовку к серии рабочих совещаний о формировании бюджета на 2020 год и его планирования на последующие два года, сообщила пресс-служба ЗакСа.

«Нулевые чтения» законопроекта о бюджете пройдут в Мариинском дворце с 26 по 30 августа. Члены парламентского бюджетно-финансового комитета встретятся с представителями финансово-экономического блока Смольного, руководителями комитетов и районных администраций. Последние, в частности, озвучат предложения по отклонениям в проект бюджета.

«Одной из важнейших задач в этом году является качественный рост исполнения бюджетных назначений. Каждая копейка из городской казны должна отработать на 100%. Перед городом поставлены амбициозные задачи социально-экономического развития, повышения качества жизни населения. В таких условиях совершенно недопустимо превращать бюджетные средства в балласт, «замораживая» их на банковских счетах», - прокомментировал подготовку к «нулевым чтениям» спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Он также отметил, что несвоевременная реализация плановых задач, срыв сроков ввода в эксплуатацию объектов социальной и транспортной инфраструктуры нанесут прямой ущерб по каждому жителю Петербурга.


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