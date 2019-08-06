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11:30

"Российская газета" отказалась публиковать письмо Бортко к Памфиловой о "дачных" участках

фото ЗакС политика "Российская газета" отказалась публиковать письмо Бортко к Памфиловой о "дачных" участках

Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин отказался публиковать открытое письмо кандидата в губернаторы Петербурга Владимира Бортко к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, сообщил Бортко в своем Facebook.

По словам Бортко, открытое письмо касалось организации выборов губернатора, в том числе – открытия удаленных избирательных участков за пределами Петербурга. По его мнению, открывать 92 участка в Ленинградской и Псковской областях для голосования на выборах – это странно.

Однако в «Российской газете» Бортко отказали без объяснения причин. По его словам, он обратился в другое издание по вопросу публикации открытого письма, а до тех пор опубликовал его в соцсетях.

В открытом письме к Памфиловой Бортко подчеркнул, что идея открыть «экстерриториальные» участки в других регионах вызывает недоумение, в том числе – почему именно в Ленобласти и в Псковской области, а не в Карелии, в Новгородской или Вологодской областях. По словам Бортко, таким образом можно задуматься и об открытии «избирательных участков на зарубежных курортах, в Турции, Египте, Греции и так далее, где могут находиться тысячи петербуржцев».

В письме Бортко намекнул, что считает такое решение подготовкой к «грандиозной фальсификации» на выборах. Он призвал Памфилову «вмешаться и остановить махинации». К тому же, заметил Бортко, проголосовать на экстерриториальных участках можно будет только на выборах губернатора, но не на муниципальных, которые проходят параллельно, в единый день голосования 8 сентября.

Накануне Бортко столкнулся с сразу несколькими жалобами в свой адрес в Горизбирком. Часть из них была связана с нарушением авторских прав. В ГИК заявили, что кандидату могут вынести предупреждение, а это в итоге может привести к его снятию с выборов.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:28    
Действительно, а как же муниципалов выбирать?

13:18    
Бздят

11:47    
В "Российскую газету" с подобными просьбами обращаться можно с тем же успехом, что и на Первый канал или РТВ. Пропагандистский рупор работает только по приказу сверху.

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