Чиновники просят увеличить им командировочные, чтобы избежать "снижения уровня жизни"

Представители профсоюзов госслужащих обратились в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений с просьбой увеличить командировочные для чиновников, пишут «Известия».

В письме указано, что сейчас чиновникам приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что «приводит к снижению уровня жизни». Пока размер суточных для работников федеральных учреждений в командировках составляет 100 рублей. По словам председателя профсоюза работников госучреждения Николая Водянова, в Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды.

На сколько именно увеличить этот суточный лимит для чиновников, не поясняется. При этом Водянов напомнил, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.