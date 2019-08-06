Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:54

Чиновники просят увеличить им командировочные, чтобы избежать "снижения уровня жизни"

фото ЗакС политика Чиновники просят увеличить им командировочные, чтобы избежать "снижения уровня жизни"

Представители профсоюзов госслужащих обратились в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений с просьбой увеличить командировочные для чиновников, пишут «Известия».

В письме указано, что сейчас чиновникам приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что «приводит к снижению уровня жизни». Пока размер суточных для работников федеральных учреждений в командировках составляет 100 рублей. По словам председателя профсоюза работников госучреждения Николая Водянова, в Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды.

На сколько именно увеличить этот суточный лимит для чиновников, не поясняется. При этом Водянов напомнил, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:18    
На самом деле в государственной системе, как и в стране в целом, огромная дифференциация зарплат (не говоря уже о доходах). Мелкий чиновник получает сравнимо с не очень квалифицированным рабочим. Топ-менеджеры крупных госкорпораций могут получать и по миллиону в день. Поэтому, что для одних - проблема, для других - забавная цифирка.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:49 Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

16:33 ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав

16:17 Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов   1

15:46 Огромная свалка на улице Салова должна исчезнуть осенью

15:39 Муниципал:  ИКМО “Озеро Долгое” хочет снять с выборов кандидатов, которых защитил ГИК

15:21 Милонов считает эффективным лечение алкоголиков православием   3

14:54 Смольный согласен с идеей нормативов для создания новых парков при градостроительном планировании

14:36 Муниципал: Незарегистрированные кандидаты в мундепы МО “Поселок Шушары” выйдут на пикеты

14:27 Муниципал: Выборгский суд отказался снять с выборов кандидатов в мундепы МО "Светлановское"

14:25 Муниципал: В ИКМО «Урицк» освободилась должность заместителя председателя

13:59 Мэрия Москвы согласовала КПРФ акцию за честные выборы в Мосгордуму 17 августа   1

13:30 Муниципал: ИКМО «Красненькая речка» обжалует в Горсуде требование зарегистрировать кандидата в мундепы

13:29 Прокуратура требует забрать ребенка у участников митинга 27 июля в Москве   2

13:02 Активисты сообщили об избиении охранниками противников мусорного полигона в Шиесе   1

12:28 Член "Единой России" решила уйти из партии после событий на митинге 3 августа в Москве   6

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru