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12:28

Член "Единой России" решила уйти из партии после событий на митинге 3 августа в Москве

фото ЗакС политика Член "Единой России" решила уйти из партии после событий на митинге 3 августа в Москве

Член «Единой России» Наталья Тельминова написала заявление о выходе из партии после событий на протестах 3 августа в центре Москвы, передает «Настоящее время».

Во время массовых задержаниях на несанкционированной акции был задержан муж Тельминовой. Он хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро, но стоявшие оцеплением сотрудники ОМОН не дали ему это сделать. Тельминова продержали в отделении полиции с двух часов дня до позднего вечера.

По словам Тельминовой, они с мужем шли мимо и не собирались останавливаться на акции, но увидели, как молодых людей силовики «вытягивали, избивали».

«Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела», - сказала Тельминова.

«То, что происходило, – это ужасно. Может быть, стоило санкционировано, но это не вариант – то, что они творили, ОМОН. Когда мы у ребят спрашивали, у тех, кто шли цепью: "Вам не стыдно будет потом смотреть в глаза?", рядом стояли их жены и со слезами на глазах говорили: "Они не хотят, их заставили"», - рассказала представитель «Единой России».

Тельминова – член регионального отделения «Единой России», она уточнила, что ее заявление об уходе пока не рассмотрели. По ее словам, она написала заявления в ряд ведомств, в том числе в прокуратуру, МВД, приемную президента.

3 августа в центре Москвы состоялась несогласованная протестная акция в форме прогулки по бульварам. Поводом стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. Правоохранители жестко задержали 1001 человека. До этого, на еще одной подобной акции 27 июля, были задержаны 1373 человека, девять арестовали по делу о массовых беспорядках.

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14:15    
14-10 Если вы не можете понять смысла фразы  из двух строчек, то чего лезете со своими пятью копейками ?

14:10    
12:54 Меньше всего в заявлении этой женщины чего-то "законспирированного".

12:54    
Провокаторы и законспирированные враги есть и в "Единой России", как были в своё время в РСДРП, РКП(б),особенно в 30-е годы, ВКП(б), КПСС, особенно в горбачёвское время...

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