Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:02

Активисты сообщили об избиении охранниками противников мусорного полигона в Шиесе

фото ЗакС политика Активисты сообщили об избиении охранниками противников мусорного полигона в Шиесе

В Архангельской области сотрудники ЧОП избили противников строительства мусорного полигона на станции Шиес, передает «МБХ медиа» со ссылкой на экоактивистку Ольгу Школину.

По словам Школиной, строители мусорного полигона выехали на «КАМАЗе» за топливом в сопровождении нескольких десятков охранников ЧОП «Гарант Безопасности». Активистка утверждает, что они попытались прорвать пост вахтавиков и избили активистов, которые пытались помешать движению грузовика.

Лица ЧОПовцев были закрыты балаклавами, добавила Школина. Предположительно, у одного из активистов сотрясение мозга. На место происшествия прибыла скорая помощь, вызвана полиция.

В Шиесе планируют построить свалку для мусора из других регионов, в частности, из Москвы. Местные жители более полугода протестуют против этого. Активисты разбили у стройки целый городок и не расходятся.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:26    
ЧОПовцам тоже не мешало бы мозги потрясти. Глядишь и работу найдут поинтеллектуальнее и спокойней.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:49 Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

16:33 ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав

16:17 Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов   1

15:46 Огромная свалка на улице Салова должна исчезнуть осенью

15:39 Муниципал:  ИКМО “Озеро Долгое” хочет снять с выборов кандидатов, которых защитил ГИК

15:21 Милонов считает эффективным лечение алкоголиков православием   3

14:54 Смольный согласен с идеей нормативов для создания новых парков при градостроительном планировании

14:36 Муниципал: Незарегистрированные кандидаты в мундепы МО “Поселок Шушары” выйдут на пикеты

14:27 Муниципал: Выборгский суд отказался снять с выборов кандидатов в мундепы МО "Светлановское"

14:25 Муниципал: В ИКМО «Урицк» освободилась должность заместителя председателя

13:59 Мэрия Москвы согласовала КПРФ акцию за честные выборы в Мосгордуму 17 августа   1

13:30 Муниципал: ИКМО «Красненькая речка» обжалует в Горсуде требование зарегистрировать кандидата в мундепы

13:29 Прокуратура требует забрать ребенка у участников митинга 27 июля в Москве   2

13:02 Активисты сообщили об избиении охранниками противников мусорного полигона в Шиесе   1

12:28 Член "Единой России" решила уйти из партии после событий на митинге 3 августа в Москве   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru