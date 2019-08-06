Активисты сообщили об избиении охранниками противников мусорного полигона в Шиесе

В Архангельской области сотрудники ЧОП избили противников строительства мусорного полигона на станции Шиес, передает «МБХ медиа» со ссылкой на экоактивистку Ольгу Школину.

По словам Школиной, строители мусорного полигона выехали на «КАМАЗе» за топливом в сопровождении нескольких десятков охранников ЧОП «Гарант Безопасности». Активистка утверждает, что они попытались прорвать пост вахтавиков и избили активистов, которые пытались помешать движению грузовика.

Лица ЧОПовцев были закрыты балаклавами, добавила Школина. Предположительно, у одного из активистов сотрясение мозга. На место происшествия прибыла скорая помощь, вызвана полиция.

В Шиесе планируют построить свалку для мусора из других регионов, в частности, из Москвы. Местные жители более полугода протестуют против этого. Активисты разбили у стройки целый городок и не расходятся.