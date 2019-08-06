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Муниципал

13:30

ИКМО «Красненькая речка» обжалует в Горсуде требование зарегистрировать кандидата в мундепы

фото ЗакС политика ИКМО «Красненькая речка» обжалует в Горсуде требование зарегистрировать кандидата в мундепы

Избирательная комиссия муниципального образования «Красненькая речка» подала апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Петербурга, обязавшего зарегистрировать кандидатом в муниципальные депутаты самовыдвиженку Татьяну Алешину.

Ранее при рассмотрении иска Алешиной к ИКМО в первой инстанции представитель муниципального избиркома Владимир Решетников заявил, что подписные листы Алешиной и еще двоих самовыдвиженцев пропали. По его словам, документы уничтожили рабочие, демонтировавшие дверь в ИКМО.

В поданной в Горсуд апелляционной жалобе представители избирательной комиссии указывают, в частности, на то, что Алешина  не правильно оформила декларацию о доходах.


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